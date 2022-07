Martedì 19 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 19 luglio è il 200° giorno del calendario gregoriano. Mancano 165 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Arsenio il Grande (Eremita)

Accadde Oggi

1553 – Dopo solo 9 giorni di regno lady Jane Grey viene deposta dal trono d’Inghilterra e viene proclamata regina la figlia di Enrico VIII, Mary .

Dopo solo 9 giorni di regno viene dal trono d’Inghilterra e viene proclamata regina la . 1900 – Inaugurata la metropolitana di Parigi: Il progresso tecnologico ed economico che aveva visto la Francia al centro della Seconda rivoluzione industriale (1870-1920), fece di Parigi una delle città più trafficate d’Europa.

Il progresso tecnologico ed economico che aveva visto la Francia al centro della Seconda rivoluzione industriale (1870-1920), fece di Parigi una delle città più trafficate d’Europa. 1952. Il Tour de France viene vinto da Fausto Coppi .

Il viene vinto da . 1975 – Inaugurata Gardaland: Catturato dalle meraviglie di Disneyland, l’imprenditore Livio Furini decide di trasporre quell’esperienza nel suo Paese, dando vita a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia.

Catturato dalle meraviglie di Disneyland, l’imprenditore Livio Furini decide di trasporre quell’esperienza nel suo Paese, dando vita a Gardaland, 1985 – Catastrofe della Val di Stava: Un intero centro abitato e le vite di decine di famiglie furono cancellate in pochi istanti da una valanga di fango e detriti.

Un intero centro abitato e le vite di decine di famiglie furono cancellate in pochi istanti da una valanga di fango e detriti. 1992. In un attentato mafioso a Palermo restano uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti : una bomba viene fatta esplodere appena il magistrato e gli uomini di scorta si avvicinano alla casa della mamma di Borsellino in via D’Amelio.

In un attentato mafioso a Palermo restano uccisi il giudice e 5 agenti : una bomba viene fatta esplodere appena il magistrato e gli uomini di scorta si avvicinano alla casa della mamma di Borsellino in via D’Amelio. 1996. Radovan Karadzic , rassegna le dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica Serba. Assertore della pulizia etnica dei musulmani e dei croati della Bosnia. Dopo anni 13 anni latitanza, verrà catturato a Belgrado nel luglio 2008.

, rassegna le dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica Serba. Assertore della della Bosnia. Dopo anni 13 anni latitanza, verrà catturato a Belgrado nel luglio 2008. 2001 – Nel deserto del Ciad viene trovato il teschio di una specie di ominide vissuto 6 milioni di anni prima dell’homo sapiens.

Nel deserto del Ciad viene trovato il teschio di una specie di 2010 – Israele dispone l’apertura di cassette di sicurezza di banche svizzere dove si ipotizza che siano stati conservati (invece di distruggerli) i manoscritti di Franz Kafka dalla sua assistente Esther Hoffe.

1992 – Strage di via D’Amelio a Palermo. A pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino. Pochi minuti alle cinque del pomeriggio, una tremenda esplosione scuote l’intera città di Palermo. Arrivano i primi soccorsi in via D’Amelio e lo scenario è terrificante: un inferno di fiamme, morte e distruzione che divora i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e degli agenti della scorta. Un magistrato simbolo della lotta alla mafia è barbaramente ucciso davanti all’abitazione della madre, pochi mesi dopo l’assassinio dell’amico e collega Giovanni Falcone. Troppi lati oscuri – come la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino – allungano i tempi delle indagini e del processo che s’intreccerà con quello sulla presunta trattativa tra Stato e mafia, per cui si arriverà a parlare di “strage di Stato”.

Nati

Sei nato oggi? Sono sempre attenti a come si presentano e cercano in tutti i modi di controllare il proprio corpo. In genere i nati questo giorno dimostrano un’eccezionale coscienza dei propri limiti; quando fanno un errore non esitano a riconoscerlo.

1947 – Brian May: per vent’anni colonna portante dei leggendari Queen, è annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica.

Scomparsi

1992 – Paolo Borsellino: Un campione della lotta alla mafia che portò avanti al costo della vita, lasciando, insieme con il collega e amico Giovanni Falcone, un esempio insuperabile di difensore della legalità e di servitore dello Stato.

1374 – Francesco Petrarca: Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, per la preziosa attività di studio e analisi sui testi antichi, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna.

Oroscopo del giorno

Il 19 luglio è il 200° giorno del calendario gregoriano. Mancano 165 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Arsenio il Grande (Eremita)

Accadde Oggi

1553 – Dopo solo 9 giorni di regno lady Jane Grey viene deposta dal trono d’Inghilterra e viene proclamata regina la figlia di Enrico VIII, Mary .

Dopo solo 9 giorni di regno viene dal trono d’Inghilterra e viene proclamata regina la . 1900 – Inaugurata la metropolitana di Parigi: Il progresso tecnologico ed economico che aveva visto la Francia al centro della Seconda rivoluzione industriale (1870-1920), fece di Parigi una delle città più trafficate d’Europa.

Il progresso tecnologico ed economico che aveva visto la Francia al centro della Seconda rivoluzione industriale (1870-1920), fece di Parigi una delle città più trafficate d’Europa. 1952. Il Tour de France viene vinto da Fausto Coppi .

Il viene vinto da . 1975 – Inaugurata Gardaland: Catturato dalle meraviglie di Disneyland, l’imprenditore Livio Furini decide di trasporre quell’esperienza nel suo Paese, dando vita a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia.

Catturato dalle meraviglie di Disneyland, l’imprenditore Livio Furini decide di trasporre quell’esperienza nel suo Paese, dando vita a Gardaland, 1985 – Catastrofe della Val di Stava: Un intero centro abitato e le vite di decine di famiglie furono cancellate in pochi istanti da una valanga di fango e detriti.

Un intero centro abitato e le vite di decine di famiglie furono cancellate in pochi istanti da una valanga di fango e detriti. 1992. In un attentato mafioso a Palermo restano uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti : una bomba viene fatta esplodere appena il magistrato e gli uomini di scorta si avvicinano alla casa della mamma di Borsellino in via D’Amelio.

In un attentato mafioso a Palermo restano uccisi il giudice e 5 agenti : una bomba viene fatta esplodere appena il magistrato e gli uomini di scorta si avvicinano alla casa della mamma di Borsellino in via D’Amelio. 1996. Radovan Karadzic , rassegna le dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica Serba. Assertore della pulizia etnica dei musulmani e dei croati della Bosnia. Dopo anni 13 anni latitanza, verrà catturato a Belgrado nel luglio 2008.

, rassegna le dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica Serba. Assertore della della Bosnia. Dopo anni 13 anni latitanza, verrà catturato a Belgrado nel luglio 2008. 2001 – Nel deserto del Ciad viene trovato il teschio di una specie di ominide vissuto 6 milioni di anni prima dell’homo sapiens.

Nel deserto del Ciad viene trovato il teschio di una specie di 2010 – Israele dispone l’apertura di cassette di sicurezza di banche svizzere dove si ipotizza che siano stati conservati (invece di distruggerli) i manoscritti di Franz Kafka dalla sua assistente Esther Hoffe.

1992 – Strage di via D’Amelio a Palermo. A pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino. Pochi minuti alle cinque del pomeriggio, una tremenda esplosione scuote l’intera città di Palermo. Arrivano i primi soccorsi in via D’Amelio e lo scenario è terrificante: un inferno di fiamme, morte e distruzione che divora i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e degli agenti della scorta. Un magistrato simbolo della lotta alla mafia è barbaramente ucciso davanti all’abitazione della madre, pochi mesi dopo l’assassinio dell’amico e collega Giovanni Falcone. Troppi lati oscuri – come la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino – allungano i tempi delle indagini e del processo che s’intreccerà con quello sulla presunta trattativa tra Stato e mafia, per cui si arriverà a parlare di “strage di Stato”.

Nati

Sei nato oggi? Sono sempre attenti a come si presentano e cercano in tutti i modi di controllare il proprio corpo. In genere i nati questo giorno dimostrano un’eccezionale coscienza dei propri limiti; quando fanno un errore non esitano a riconoscerlo.

1947 – Brian May: per vent’anni colonna portante dei leggendari Queen, è annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica.

Scomparsi

1992 – Paolo Borsellino: Un campione della lotta alla mafia che portò avanti al costo della vita, lasciando, insieme con il collega e amico Giovanni Falcone, un esempio insuperabile di difensore della legalità e di servitore dello Stato.

1374 – Francesco Petrarca: Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, per la preziosa attività di studio e analisi sui testi antichi, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox martedì 19 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Non insistere se vedi che non sei ricambiato e goditi le emozioni del momento. Occhio alla gelosia. Sul lavoro, ogni problema, anche burocratico, ora si potrà risolvere!

Toro: Venere è dalla tua parte, quindi lasciati andare all’amore. Sul lavoro, bene gli accordi: ora puoi rimetterti in gioco e ritornare a sorridere dopo un periodo difficile!

Gemelli: La Luna è dalla tua parte, presto arriverà qualcosa di bello (e nuovo) nella tua vita sentimentale. Sul lavoro, hai una marcia in più: forza!

Cancro: In amore cerca di evitare le tensioni e di essere intraprendente. Forza! Sul lavoro, il cielo promette bene: chiamate importanti in arrivo tra novembre e dicembre!

Leone: Chi è insieme da tempo sta pensando a un futuro. Sul lavoro, hai tanta voglia di fare e ora puoi dedicarti a quello che più ti piace!

Vergine: Cerca di chiarire con una persona: in amore devi farti avanti, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, sai come venir fuori da ogni problema, questo grazie al tuo ottimo intuito!

Bilancia: La Luna, finalmente, non è più opposta, quindi in amore bisogna trovare un accordo. Sul lavoro, forse ti toccherà discutere un po’ per ottenere quello che vuoi: favoriti gli incontri!

Scorpione: Bene l’amore, oggi dovrai verificare la ‘tenuta’ di un rapporto. Sul lavoro, un progetto va modificato, ma nulla ti spaventa. E sarai in grado di portare ogni cosa a termine!

Sagittario: In amore hai dovuto fare i conti con delle piccole discussioni e ora hai sempre meno pazienza. Sul lavoro, cerca di parlare e confidarti di più: stare in silenzio non farà altro che aumentare le incomprensioni!

Capricorno: In amore cerca di essere prudente e di non pensare al passato. Sul lavoro, meglio essere parsimoniosi e non spendere tanti soldi!

Acquario: Bene amore con Giove, Luna e Venere che sono dalla tua parte: lasciati andare alle grandi emozioni. Sul lavoro, tante novità in arrivo!

Pesci: La parte centrale della settimana in amore promette bene: pace intorno al 21. Sul lavoro, ogni nodo attorno all’11 verrà sciolto: forza!