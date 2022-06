Domenica 19 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 19 giugno è il 170° giorno del calendario gregoriano. Mancano195 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera San Romualdo, nacque a Ravenna nel 952 e morì a Fabriano il 19 giugno 1027. È stato un abate, eremita e fondatore italiano della Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto.

Accadde Oggi

1912 – Istituzione della giornata lavorativa di 8 ore negli Stati Uniti

1918- Muore, precipitando con il suo velivolo in fiamme, Francesco Baracca , asso dell’aviazione italiana durante la Prima Guerra mondiale. Baracca partecipa a 63 combattimenti aerei.

1928- Il maggiore Maddalena, al comando del Siai S55, riesce a localizzare la tenda dei sopravvissuti del dirigibile "Italia", appositamente dipinta di rosso per essere visibile fra i ghiacci.

1938- A Parigi, la nazionale italiana allenata da Vittorio Pozzo batte l'Ungheria nella finale del Campionato del Mondo di calcio 1938. Il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale.

. Il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. 1946 – Il Tricolore privo dello stemma sabaudo diviene bandiera nazionale della Repubblica Italiana

1976- La sonda Viking I, lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, entra nell’orbita di Marte . Il Viking inizierà ben presto il suo lavoro di ricerca di microrganismi marziani e fotograferà, a colori, degli incredibili panorami del Pianeta Rosso.

1996- Alle 6 del mattino, in Alta Versilia, scoppia un violento temporale. La pioggia intensa, che va avanti per 12 ore di seguito, provoca una disastrosa alluvione. Su Cardoso, portati dalle acque dei rivi gonfiati a dismisura, piombano 2.200.000 metri cubi di detriti.

2014 – In seguito alla abdicazione di re Juan Carlos, sale al trono di Spagna il figlio quarantaseienne Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 19 giugno sanno tirare fuori la parte migliore e quella peggiore degli altri: è difficile restare indifferenti di fronte a loro, e più spesso si reagisce in maniera forte, anche se essi non sembrano comportarsi in maniera provocatoria, la loro forza e l’intensa spinta interiore che li caratterizzano possono anche ispirare grande ammirazione.

1975 – Anna Valle: Nata a Lentini, nella provincia siciliana di Siracusa, è un’attrice di successo, nonché ex Miss Italia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 19 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: C’è stanchezza nell’aria e le coppie che hanno iniziato il mese discutendo dovrebbero evitare altre polemiche. Sul lavoro, oggi meglio non agire d’istinto!

Toro: Se sei single e sei alla ricerca dell’amore guardati attorno. Sul lavoro, chi lavora in gruppo o fa sempre le stesse cose vorrebbe cambiare, ma Saturno e Uranio sono contrari: meglio non fare passi falsi!

Gemelli: Weekend positivo per i sentimenti, hai voglia di lasciarti andare all’amore. Sul lavoro, la Luna è in buon aspetto, ma le spese non mancano!

Cancro: C’è del nervosismo nell’aria, meglio mantenere la calma. Sul lavoro, c’è chi ha idee lontane dalle tue: prova a interagire con loro senza creare polemiche!

Leone: Giornata positiva per i sentimenti, bene la passione con i nati sotto il segno della Bilancia. Sul lavoro, i risultati ci sono, ma sei anche un po’ stanco!

Vergine: La Luna domenica pomeriggio sarà favorevole, buone notizie per l’amore. Sul lavoro, i ragazzi possono fare delle scelte positive. Meglio non restare fermi ora!

Bilancia: La Luna è nel tuo segno e questo vuol dire che in amore puoi guardarti attorno. Le coppie devono cercare di evitare lunghi confronti. Sul lavoro, stai cercando di far ripartire un progetto, in arrivo novità!

Scorpione: Se in amore ci sono dei dubbi, ora è arrivato il momento di confrontarsi e parlarne. Sul lavoro, se sei un libero professionista non ti arrabbiare se stai facendo sempre le stesse cose. Se, invece, stai cercando un’occupazione, forse è il caso di accettare anche un lavoro part-time!

Sagittario: In amore le cose vanno bene, ma chi vive due storie contemporaneamente deve fare attenzione. Sul lavoro, cerca di dare importanza alle nuove relazioni professionali!

Capricorno: In amore nel weekend meglio stare attenti alle parole, soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Sul lavoro, puoi sopportare qualcosa solo se davvero ne vale la pena!

Acquario: La Luna è favorevole e oggi la giornata per i sentimenti è positiva. Sul lavoro, hai messo da parte dei soldi, ma ora forse li stai spendendo tutti!

Pesci: Oggi riuscirai a dimostrare quello che provi, a dar voce alle emozioni, a gestirle meglio. Sul lavoro, cerca di inventare qualcosa di nuovo e ricorda che l’autunno porterà belle sorprese!