Mercoledì 19 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 19° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 346 giorni.

Santi del giorno: San Mario

Etimologia: Mario, non costituisce il maschile di Maria. L’origine del termine è differente anche se non proprio certa. Mario deriva forse dal termine indo-europeo Mar, il cui significato è “spaccare”. Mar avrebbe poi assunto il significato di “maschio”. Il nome potrebbe anche essere di origine latina, da Mas, “maschio”. Fu anche il cognomen di una gens romana (gens Mària). La medesima origine avrebbe la divinità Marte, dio della guerra. E’ possibile, secondo altre fonti, fare anche un’altra ipotesi. Per alcuni avrebbe infatti origine etrusca, dal nome attribuito ai sacerdoti. Mario è tra i primi 5 nomi più diffusi tra gli uomini adulti italiani ed è stato presente fino al 2012 nella top 50 dei nomi più utilizzati per i nuovi nati. E’ molto popolare anche in Spagna (top 15) e anche in Romania e Croazia (top 50).

Accadde Oggi

973 – Consacrazione di Papa Benedetto VI.

1415 – Siena: ha luogo la rivolta del Fondaco di San Giovanni: la nobildonna Almavida d’Oria Boccanegra, alla guida di un gruppo di tessitori caccia il Capitano di Ventura Muzio Attendolo Sforza che voleva porre sotto Firenze i servigi previsti per le monache Gesuate di Via Franciosa. Il Capitano si rifugiò a Napoli dove morirà nel 1424.

1419 – Guerra dei Cent’anni: Rouen si arrende a Enrico V d’Inghilterra che rende la Normandia parte dell’Inghilterra.

1853- A Roma, nel Teatro Apollo, si tiene la prima dell’opera “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi . La rappresentazione registra un successo strepitoso, grazie anche ad un cartellone d’interpreti d’eccezione. “Il Trovatore” è la seconda opera della “trilogia popolare”, insieme a “Rigoletto” e “La Traviata”.

si tiene . La rappresentazione registra un successo strepitoso, grazie anche ad un cartellone d’interpreti d’eccezione. “Il Trovatore” è la seconda opera della “trilogia popolare”, insieme a “Rigoletto” e “La Traviata”. 1883 – Il primo servizio di illuminazione elettrica che impiega cavi elettrici sospesi, costruito da Thomas Edison, entra in funzione a Roselle (New Jersey).

1915 - George Claude brevetta il tubo al neon per l’impiego nella pubblicità.

1915- D irigibili Zeppelin tedeschi sganciano bombe sulle città inglesi di Kings Lynn e Great Yarmouth . Si tratta del primo bombardamento deliberato di civili della storia.

D sganciano . Si tratta del primo bombardamento deliberato di civili della storia. 1939- La Camera dei Deputati è eliminata in Italia. Al suo posto nasce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni , costituita dal Gran Consiglio del Fascismo e dai membri del Consiglio nazionale delle corporazioni. Il Senato riesce a sopravvivere e resta di nomina regia.

Al suo posto nasce la , costituita dal Gran Consiglio del e dai membri del Consiglio nazionale delle corporazioni. Il riesce a sopravvivere e resta di 1935 – La Coopers Inc. vende i primi slip del mondo.

1941- Seconda Guerra Mondiale: nell’Eritrea italiana ha inizio l’offensiva britannica . Le truppe inglesi conquistano Kassala e nel Febbraio 1941 s’impossessano di Agordat e Barent.

Seconda Guerra Mondiale: ha inizio . Le truppe inglesi conquistano Kassala e nel Febbraio 1941 s’impossessano di Agordat e Barent. 1955- Il gioco dello Scarabeo, un’evoluzione del cruciverba, fa il suo debutto in Italia . Lo scarabeo, o Scrabble in originale, inventato negli Stati Uniti nel 1931 da Alfred Butts e perfezionato nel 1948 da Brunot, è uno dei giochi da tavolo più diffusi al mondo.

. Lo scarabeo, o Scrabble in originale, inventato negli Stati Uniti nel 1931 da Alfred Butts e perfezionato nel 1948 da Brunot, è uno dei giochi da tavolo più diffusi al mondo. 1966- Indira Gandhi è eletta primo ministro dell’India . L’elezione della Gandhi suscita enorme stupore. Mai, fino ad allora, una donna ha rivestito un ruolo così strategico e pubblico nella storia indiana.

è eletta . L’elezione della Gandhi suscita enorme stupore. Mai, fino ad allora, una donna ha rivestito un ruolo così strategico e pubblico nella storia indiana. 1969- Muore lo studente Jan Palach, giovane simbolo della Primavera di Praga . Tre giorni prima della morte, Palach si dà fuoco nella Piazza San Venceslao di Praga, per protestare contro l’invasione della Cecoslovacchia da parte dell’Unione Sovietica, avvenuta nell’agosto del 1968.

Muore lo studente giovane . Tre giorni prima della morte, Palach si dà fuoco nella Piazza San Venceslao di Praga, per protestare contro l’invasione della Cecoslovacchia da parte dell’Unione Sovietica, avvenuta nell’agosto del 1968. 1981 – Funzionari statunitensi e iraniani firmano un accordo per il rilascio di 52 ostaggi statunitensi dopo 14 mesi di prigionia.

1983 - viene annunciato l’Apple Lisa, primo personal computer della Apple Computer, Inc. ad avere un’interfaccia grafica ed un mouse.

2005 - Sulle spiagge di Newport Beach, a Los Angeles, si arenano più di 1.500 calamari giganti. La specie è comune nell’America del Sud ma non si era mai spinta così a nord.

2007 – Eccezionale ondata di caldo in Italia. Il record in provincia di Cuneo , dove si registrano 29 gradi contro una media stagionale di 3 gradi .

Eccezionale in Italia. Il , dove si registrano contro una . 2012 – Anonymous attacca molti siti per rivendicare Megaupload, l’attacco viene rinominato WWWW (World wide web war).

2012 – La Kodak , un colosso mondiale della fotografia, dichiara il fallimento dopo 131 anni di attività.

La , un colosso mondiale della fotografia, dichiara il dopo 131 anni di attività. 2018 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nomina senatrice a vita l’ottantasettenne Liliana Segre, superstite dei campi di sterminio nazisti.

1915 – Brevettata la lampada a neon: L’insegna luminosa di un negozio di barbiere. Fu questa la prima applicazione pratica della scoperta di Georges Claude, ingegnere e fisico francese, considerato il padre dell’illuminazione a neon.

Nati

Sei nato oggi? Brillante, vivace e spregiudicato guardi la vita con occhio molto anticonformista. Sia nel lavoro che in amore cerchi più il divertimento, la varietà e l’avventura che la stabilità e la riuscita. In genere dunque affronti la vita giorno per giorno, senza porti problemi per quel che ti riserverà il futuro e, con un po’ di fortuna che non manca mai di accompagnarti, riesci a condurre un’esistenza piacevole, spensierata e senza rimpianti.

1839 – Paul Cézanne, pittore francese († 1906)

1943 – Janis Joplin, cantante statunitense († 1970)

1940 – Paolo Borsellino: Un campione della lotta alla mafia che portò avanti al costo della vita, lasciando, insieme con il collega e amico Giovanni Falcone, un esempio insuperabile di difensore della legalità.

1809 – Edgar Allan Poe: Tra i massimi esponenti della letteratura americana, dalla sua inquieta fantasia nacquero il racconto poliziesco, la letteratura horror e il giallo psicologico. Nato a Boston, nel Massachusetts.

Scomparsi oggi:

2016 – Ettore Scola: Annoverato tra i maestri del cinema italiano del secondo Novecento, con le sue opere ha narrato i principali fatti del proprio tempo che hanno fatto da sfondo a drammatiche storie di amore, amicizia e familiari.

1991- Muore Dino Viola, imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano (senatore della Democrazia Cristiana), ma, soprattutto, storico presidente della AS Roma. Alla guida della Roma vinse uno storico scudetto nel 1983, 41 anni dopo il primo nella storia della AS Roma, e 4 Coppe Italia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 19 gennaio: alti e bassi in amore e lavoro questo mercoledì. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – in amore piccoli screzi in vista durante la giornata di oggi, cercate di non esagerare troppo. Periodo conflittuale anche sul lavoro, fate attenzione ai rapporti con Bilancia e Cancro.

Toro – cercate di non esasperare i rapporti amorosi che sono già in parte conflittuali, oggi sarebbe troppo pesante da sopportare. Sul lavoro è necessario un cambiamento o una trasformazione radicale.

Gemelli – riappacificazioni in vista per la coppie meno felici, ma non si escludono nuovi amore nella settimana. Sul lavoro potreste essere indecisi su qualcosa, prendetevi del tempo.

Cancro – fate ben attenzione a non rievocare fantasmi del passato, soprattutto non desiderate persone che non sono alla vostra portata. Grandi opportunità sul lavoro, invece, fatevi avanti senza timore.

Leone – entro la fine del mese dovrete sistemare necessariamente quello che non va in amore e nella famiglia. Sul lavoro molti problemi, ma basta un minimo di cautela per superare tutto.

Vergine – l’amore recupera finalmente spazio nelle vostre vite, soprattutto in vista del fine settimana. Per chi ha lavorato bene in passato, i frutti stanno per diventare molto maturi.

Bilancia – in amore da oggi fino al fine settimana, sarà possibile ricucire uno strappo. Sul lavoro è davvero difficile tenere testa a tutto, ma le stelle ti guideranno.

Scorpione – situazione ancora molto strana in amore, cercate di parlare e chiarisci con il partner. Sul lavoro, la fine di gennaio sarà dalla vostra parte.

Sagittario – giornata valida per l’amore e gli incontri fortuiti, chi è solo potrà finalmente approfittarne. Sul lavoro non abbiate paura di lanciarvi, le nuove idee hanno sempre la meglio.

Capricorno – una giornata che regala davvero tante buone emozioni, cercate di non disperdere questa buona energia. Situazione generale davvero molto interessante sul lavoro, le trasformazioni dei mesi trascorsi sono in atto.

Acquario – oggi è una giornata in cui potreste anche arrivare a perdere totalmente la pazienza. Sul lavoro giornata frenetica, ma per fortuna non vi manca la creatività per risolvere i problemi.

Pesci – arrivano giornata impegnative per i sentimenti, meglio discutere subito dei problemi che si affacciano. Sul lavoro, imparate ad ascoltare anche i problemi degli altri.