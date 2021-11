Giovedì 18 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 18 novembre è il 322º giorno del calendario gregoriano. Mancano 43 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno - Sant'Oddone di Cluny (Abate), San Frediano di Lucca (Vescovo), San Noè (Patriarca)

Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada

Accade oggi

1307 – Guglielmo Tell si rifiuta di rendre omaggio al governatore austriaco che tiranneggia la Svizzera e per punizione viene obbligato a colpire con la freccia una mela sulla testa di suo figlio Gualtiero. Sia se rifiuta, sia se colpisce per errore il ragazzo verrà giustiziato. Ma Guglielmo Tell colpirà la mela.

1626 – Consacrata San Pietro: Dopo 120 anni di lavori, cui presero parte i più grandi geni della storia dell’architettura, il più importante tempio della cristianità venne inaugurato ufficialmente: il 18 novembre 1626 papa Urbano VIII consacrò la Basilica di San Pietro.

1787. Viene fondata a Napoli l’Accademia Militare della Nunziatella, istituita su ordine di Re Ferdinando IV di Borbone e ospitata nel noviziato gesuitico edificato duecento anni prima.

1926 – George Bernard Shaw rifiuta di accettare il premio in denaro del suo Premio Nobel, dicendo, “Posso perdonare Alfred Nobel per aver inventato la dinamite, ma solo un demone con sembianze umane può aver inventato il Premio Nobel.”

1934– Il Consiglio della Società delle Nazioni punisce l’Italia per l’invasione dell’Etiopia. Nei confronti del paese aggressore vengono approvate alcune sanzioni restrittive di carattere economico-finanziario. E, il giorno dopo, vengono approvati tre provvedimenti: divieto di importazioni dall’Italia, di esportazione verso l’ Italia di materie prime e di alcuni prodotti-chiave.

1936 – I governi di Italia e Germania riconoscono il governo dittatoriale spagnolo di Francisco Franco.

1959– Anteprima mondiale Ben-Hur di William Wyler. Con cinquecento attori, centomila comparse, quindici milioni di dollari di costo di produzione e dieci anni di preparazione, rappresenta il kolossal per eccellenza della storia del cinema

1978 – Suicidio di massa in Guyana, muoiono 913 persone, tra cui 276 bambini. Nella giungla gli adepti di un culto religioso sono morti in un suicidio-omicidio di massa, ingerendo una bevanda di frutta contente cianuro, eseguendo un ordine del predicatore Jim Jones. Jones iniziò a fare pesante uso di farmaci, in particolare di anfetamine, per non aver bisogno di sonno. I suoi collaboratori più ristretti utilizzavano farmaci e droghe per “punire” al momento giusto chi si era dimostrato poco convinto delle capacità sovrannaturali del leader, per esempio avvelenando i cibi nel corso di una festa. Il più grande suicidio di massa della storia moderna.

2003 – Viene proclamato in Italia il lutto nazionale per i funerali dei 19 italiani uccisi a Nassirija in Iraq il 12 novembre.

2011 – Riaperta l’inchiesta sulla morte dell’attrice Natalie Wood, annegata nel 1981, annegata durante una gita in barca con il marito, l’attore Robert Wagner, e con un altro attore, Christopher Walken.

Nati il 18 novembre

Sei nato oggi? Sei fantasioso, creativo, aperto alle novità ed ai cambiamenti. Nel lavoro puoi avere molto successo, ma devi tenere a freno la tua individualità e imparare ad essere più collaborativo. La vita amorosa è molto movimentata e solo con la maturità raggiungerai quella stabilità affettiva che, anche se in segreto, rincorri e sogni.

1953 – Anna Marchesini: Umbra di Orvieto, negli anni Ottanta e Novanta è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre Trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista.

1939 – Amanda Lear: Nata ad Hong Kong, è un personaggio tra i più originali e trasgressivi della televisione italiana e francese, sfruttando e giocando in maniera ironica sulla sua presunta transessualità, poi definitivamente smentita.

Scomparsi oggi:

1922 – Marcel Proust : Nato a Parigi e ivi morto nel 1922, scrittore, saggista e critico letterario. La sua opera più importante è il romanzo Alla ricerca del tempo perduto, di oltre tremila pagine suddivise in sette volumi, scritto tra il 1909 e il 1922, fino alla sua morte.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 18 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Abbiate pazienza in amore, specie se ci sono due storie in ballo. Sul lavoro, anche se sembra che tutto sia contro di voi, non vi rassegnate.

Toro – Attenti a quel che dite in amore, oggi siete un po’ nervosi. Sul lavoro valutate bene le situazioni prima di concludere un affare.

Gemelli – In amore potreste venir innervositi da una persona. Anche sul lavoro si prevedono scontri, specie con chi è poco disponibile.

Cancro – Venere è ancora in opposizione, ma la situazione amorosa migliore. Sul lavoro potrebbe arrivare una buona risposta, ma dipende da ciò che avete seminato in passato.Leone – La Luna è ancora storta in amore e prendete tutto un po’ troppo di petto. Calma sul lavoro, ascoltate le nuove proposte e attenti a ciò che dite.

Vergine – La Luna è nel vostro segno, valutate se fare una dichiarazione d’amore. Sul lavoro finalmente arrivano i frutti dell’impegno passato.

Bilancia – Nel pomeriggio c’è un po’ di instabilità in amore. Attenzione a tradimenti e gelosie. Sul lavoro c’è un po’ di nervosismo anche perché potreste avere di più.

Scorpione – In amore siate calmi, la Luna è in opposizione. Anche sul lavoro non va molto bene, Giove è contrario: vertenze e questioni legali da risolvere.

Sagittario – In amore non dovete prendere sottogamba le situazioni, chiarite quello che non va. Cauti sul lavoro: avete visto avanzare chi non lo meritava e questo vi provoca rabbia.

Capricorno – I prossimi giorni sono fondamentali per chi vuole rilanciarsi in amore. Attenzione alle finanze: ultimamente ci sono troppe uscite.

Acquario – Brutta giornata per le coppie in crisi, colpa delle polemiche. Sul lavoro non stancatevi troppo, rallentate.

Pesci – In amore la situazione è meglio di quel che pensavate. Novità importanti sul lavoro, ma attenti a Vergine e Gemelli.