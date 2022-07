Domenica 17 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 17 luglio è il 198° giorno del calendario gregoriano. Mancano167 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Alessio (Mendicante)

Etimologia: Alessio, dal greco “aléxein”, “proteggere”, significato “il difensore”.

Accadde Oggi

1740. Il cardinale bolognese Prospero Lambertini viene eletto Papa. Sceglie di chiamarsi Benedetto XIV.

1918 – Rivoluzione russa: ad Ekaterinburg i bolscevichi giustiziano lo Zar Nicola II di Russia e la sua famiglia

1945. La Seconda Guerra Mondiale volge al termine. Nella Conferenza di Potsdam , le potenze vincitrici, rappresentate dal primo ministro britannico Winston Churchill, dal presidente degli Stati Uniti Harry Truman e dal capo dell’Unione sovietica Josef Stalin decidono la suddivisione della Germania in quattro zone di influenza, controllate da Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia.

Esplode sull’ Oceano Atlantico il , decollato dall’aeroporto “JFK“ di New York , in direzione di Parigi. Un incidente causato molto probabilmente da un’esplosione nel serbatoio centrale di benzina. Muoiono tutti i 230 passeggeri. 2014 – Il Volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone.

1902 – Realizzato il primo impianto di aria condizionata: Il rimedio contro l’afa dell’era moderna vide la luce nell’America d’inizio Novecento. A escogitarlo fu l’ingegnere Willis Haviland Carrier, impiegato presso una società produttrice di stufe e sistemi di aerazione. Nel tentativo di dare risposta al problema sollevato da un cliente, che gestiva una tipografia a Brooklyn e si lamentava del deterioramento della carta a causa dell’umidità, ebbe un lampo di genio osservando il vapore che fuoriusciva da sotto il treno. Si convinse che la soluzione era riuscire a comprimere l’aria fino a renderla liquida, per poi raffreddarla e ridistribuirla sotto forma di vapore nell’ambiente chiuso.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 17 luglio sono spesso animati da una forte spinta interiore a elevarsi al di sopra della massa o a raggiungere i vertici della loro carriera professionale. Tale desiderio, è quasi sempre celato dietro al contegno modesto, serio, addirittura timido, non bisogna scambiare la loro tranquillità per passività.

1939 – Milva: Nata a Goro in provincia di Ferrara, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale è annoverata tra le più apprezzate artiste.

Scomparsi

1959 – Billie Holiday: Soprannominata anche Lady Day, per molti è stata la maggiore vocalist che il jazz abbia conosciuto.

1928 - Si spegne Giovanni Giolitti. Fautore dell’allargamento della base democratica dello Stato liberale, ha indirizzato la sua azione politica verso lo sviluppo industriale, economico, sociale del paese.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 17 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Per l’amore è una giornata un pò sottotono, recupero gia da domani. Per quanto riguarda il lavoro invece qualcosa sta cambiando in modo positivo, attenzione a dispute e questioni burocratiche che potrebbero nascere nelle prossime settimane.

Toro: Per l’amore questa è una giornata piuttosto nervosa, cerca di stemperare inutili tensioni. Sul lavoro invece fai le tue richieste ma prudenza con Scorpione ed Acquario: segni da sempre polemici nei tuoi riguardi.

Gemelli: Giornata positiva e costruttiva per risolvere eventuali problemi nati ad inizio settimana. Lavorativamente parlando invece le tue doti comunicative non passeranno inosservate e potrai contare sull’aiuto di qualcuno che ti vuole bene.

Cancro: Luna sarà favorevole, si prospettano giornate propizie per i sentimenti. Sul lavoro invece spesso sei molto critico sia con te stesso che con gli altri, cerca di prendere le cose con maggior leggerezza.

Leone: Largo alle storie nate da poco, questo weekend parla d’amore! Momento positivo anche per le coppie di lungo corso. Sul lavoro invece Venere e Marte nel segno favoriscono i nuovi progetti ma per raggiungere i tuoi obiettivi devi mantenere la calma e la razionalità.

Vergine: Incontri favoriti! Chi è in cerca dell’anima gemella può ora guardarsi attorno e rimanere piacevolmente stupito. Sul lavoro invece oggi è il giorno migliore per fare delle scelte importanti.

Bilancia: Bel periodo per i sentimenti, nuove emozioni all’orizzonte! Fai valere il tuo intuito. Sul lavoro Saturno è in ottimo aspetto, questo ti permetterà di ottenere quelle risposte che aspettavi da tanto tempo.

Scorpione: La Luna sta per iniziare un bel transito nel tuo segno, l’amore non mancarà anche se tu sembri essere piuttosto distratto. Sul lavoro i progetti ripartono spediti, devi avere fiducia!

Sagittario: In amore evita di rivangare il passato e mantieniti lontano da scontri e discussioni inutili. Sul lavoro invece sei in una fase positiva e di recupero, soprattutto se hai a che fare con altre persone.

Capricorno: È come se ti sentissi tra due fuochi, questa è ancora una giornata piuttosto tesa. Sul lavoro invece porta avanti con determinazione le tue idee, potrai certamente godere di buone opportunità!

Acquario: Via libera al dialogo in modo da risolvere eventuali problemi di coppia che viceversa potrebbero tornare a galla generando qualche discussione di troppo. Lavorativamente parlando invece non avere fretta, agisci con calma e razionalità.

Pesci: In amore eventuali problemi vanno risolti entro il 22. Sul lavoro invece è il momento migliore per iniziare a progettare fin da ora come muoversi nell’immediato futuro, novità in arrivo!