Mercoledì 16 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 16 marzo è il 74º giorno del calendario gregoriano. Mancano 290 giorni alla fine dell’anno.

Festa dei Giovani

Santi del giorno: Santi Ilario e Taziano (Martiri)

Etimologia: Ilario, dal latino “Hilàrius”, molto diffuso in epoca imperiale, deriva dal greco “hilaros”, che significa “ilare, allegro”. E’ diffuso in tutta Italia grazie al culto di alcuni santi, che hanno dato il nome a varie località della penisola.

Accadde Oggi

1190 – Ha inizio la terza crociata, con a capo Riccardo Cuor di Leone e Filippo Augusto.

1244 – duecento Catari bruciati durante l’Assedio di Montségur

1521 – Ferdinando Magellano raggiunge le Filippine

1792 – Gustavo III di Svezia è vittima di un attentato, morirà il 29 marzo

1861 – Arizona e Nuovo Messico secedono dagli Stati Uniti

1869 – Invenzione della motocicletta

1898 - Nasce la FIGC : A Torino nel 1898 fu fondata la "Federazione Italiana del Football" (FIF), denominazione mantenuta fino al 1909 quando divenne Federazione Italiana Giuoco Calcio, nota con l'acronimo FIGC .

Inizialmente vi aderirono cinque società: Genoa Cricket and Athletic Club, Football Club Torinese, Internazionale Torino, Reale Società Ginnastica Torino e Unione Pro Sport Alessandria.

La Federazione, riconosciuta dalla FIFA nel 1905 (è nell'UEFA sin dalla costituzione di quest'ultima nel 1954), organizzò immediatamente il primo campionato di calcio italiano vinto dal Genoa, con un torneo svoltosi in un giorno a Torino.

, il primo incrociatore da battaglia del mondo 1924 – Formale annessione di Fiume all’Italia

1926 - Inizia il processo per l’assassinio di Giacomo Matteotti

1946 – Umberto II di Savoia firma il decreto luogotenenziale n°98 con cui viene indetto il referendum che avrebbe portato alla nascita della Repubblica Italiana

1958 – Oltre 6000 giovani membri dell’associazione buddista Soka Gakkai si radunano in Giappone per rendere omaggio al secondo presidente J?sei Toda, ormai prossimo alla morte che lo coglierà due settimane dopo, e per raccogliere la sua eredità nella propagazione dei valori del buddismo di Nichiren Daishonin

1966 - Viene lanciata da John F. Kennedy Space Center la missione spaziale Gemini 8, che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani dello spazio

1978 - In un agguato a Roma in Via Fani le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccidendo i cinque uomini della scorta.

uccidendo i cinque uomini della scorta. 1988 - Usando armi chimiche il regime iracheno stermina 5000 curdi della cittadina di Halabja. Nelle giornate successive ne muoiono altre migliaia.

1995 – Stati Uniti d’America: il Mississippi ratifica formalmente il XIII° emendamento della Costituzione, divenendo l’ultimo degli stati federati ad approvare l’abolizione della schiavitù. Il XIII emendamento fu adottato dagli Stati Uniti nel 1865.

2001 - Milano: è eseguito, su un sessantenne, il trapianto di una parte del fegato di suo figlio. È il primo in Italia tra adulti e con donatore vivo.

2010 – Le Tombe di Kasubi, uno dei tre patrimoni dell’umanità che si trovano in Uganda, sono distrutte da un incendio.

1978 – Sequestro Aldo Moro: L’agguato sanguinario. La tormentata prigionia. La condanna a morte. Tutto in 55 giorni, i più lunghi della storia della Repubblica italiana, che segnarono il passaggio tra due epoche e il tramonto di un progetto politico che, forse, avrebbe potuto scrivere un futuro diverso per il Paese. Nel panorama dei cosiddetti anni di piombo, il 1977 aveva segnato una decisa svolta verso lo scontro violento sul piano politico e sociale, combattuto tra i gruppi eversivi di sinistra e di destra e tra questi e le forze dell’ordine. Il ’78 non era iniziato con migliori auspici: la sera del 7 gennaio si era consumata la strage di Acca Larentia, in cui avevano perso la vita tre giovani del Movimento Sociale

1869 – Brevettata la motocicletta: Un motore a vapore monocilindrico applicato tra la sella e la ruota posteriore di una bicicletta. Nacque così il Vélocipede à Grande Vitesse (o VGV), primo prototipo di motocicletta della storia, brevettato il 16 marzo del 1869 dall’ingegnere francese Louis Guillaume Perreaux.

Nati

Sei nato oggi? Di sicuro la tua non è una vita tranquilla e banale. I cambiamenti improvvisi e sensazionali sono il tuo pane quotidiano sia nel lavoro che in amore e d’altra parte a te va benissimo così, perché un’esistenza più tranquilla ti annoierebbe a morte. Naturalmente non è il caso di parlare di stabilità e tuttavia, un po’ per fortuna, un po’ per i tuoi meriti, riuscirai ad ottenere ciò che desideri sia nel lavoro che in amore.

1941 – Bernardo Bertolucci: Mostro sacro della regia, con i suoi film ha conquistato Hollywood e ha proposto un linguaggio dell’immagine che ha fatto scuola. Figlio di Attilio Bertolucci (poeta e critico letterario).

1920 – Tonino Guerra: Ricordato come il poeta del cinema, per le collaborazioni con grandi maestri della “settima arte”, la sua notorietà presso il grande pubblico televisivo era legata a un famoso spot in cui celebrava “l’ottimismo” della vita.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Se sei fidanzato ora avrai più tempo per stare con il tuo partner. Sul lavoro, periodo buono per i creativi e per tutti quelli che devono recuperare dopo un 2019 molto difficile.

Toro. Se sei single è perché hai paura di soffrire e cadere in situazioni difficili: non essere pessimista. Chi vive una storia di lunga data deve essere più coraggioso. Sul lavoro, la fatica c’è, ma in arrivo ci sono belle novità.

Gemelli. Periodo favorevole per l’amore: se ti piace una persona fatti avanti. Sul lavoro possibili riconoscimenti e gratifiche. Momento di grandi investimenti e occasioni: fatti avanti!

Cancro. Se una storia d’amore non va come vorresti è arrivato il momento di parlare: dal 21 tutti i nodi tornano al pettine. Sul lavoro, stai cercando di risolvere un problema che ti porti dietro da tempo.

Leone. La giornata inizia con qualche problemino in amore, chi è single deve avere pazienza. Sul lavoro, non firmare e non decidere nulla: devi esserne convinto.

Vergine. Se stai attraversando una crisi, è meglio parlarne dopo il 21. Sul lavoro, devi lavorare per dei progetti che devono partire nei prossimi giorni.

Bilancia. La Luna non è più opposta e ora sei meno nervoso: potresti innamorarti di una persona distante. Sul lavoro, in arrivo una buona occasione: lanciati nel nuovo progetto, anche se ci saranno delle difficoltà.

Scorpione. Mattinata buona per l’amore: non sottovalutare le nuove storie d’amore. Sul lavoro, sfrutta al meglio il periodo per risolvere i problemi legali e amministrativi.

Sagittario. Buone notizie per l’amore, il mese si concluderà bene. Sul lavoro, i progetti a lunga scadenza sono vincenti. Valuta tutto con attenzione e in modo positivo.

Capricorno. Gli ultimi dieci giorni di marzo non saranno facili per l’amore: cerca di risolvere ora un problema, potrebbe diventare grande all’inizio della primavera. Sul lavoro, in arrivo buone opportunità tutta da sfruttare!

Acquario. Giove sta continuando il transito nel tuo segno, nella tua sfera sentimentale sta avvenendo una rivoluzione. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma: oggi e domani hai ottime possibilità di riuscita, chissà!

Pesci. Mercurio e Venere sono nel tuo segno e questo vuol dire solo una cosa: ottime notizie per l’amore. Sul lavoro, le stelle sono con te: puoi mantenere una promessa, iniziare un percorso o cercare delle soluzioni. Datti da fare!