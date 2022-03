Lunedì 14 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano. Mancano 292 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Matilde di Germania (Regina)

Etimologia: Matilde, di origine germanica, deriva dal personale “Mahthildis”, attestato sin dall’VIII secolo, composto da “maht”, “forza”, e “hiltja”, “combattimento”, nel significato di “forza e combattimento”. Compare in Italia solo nell’XI secolo, tramite i Longobardi, e si diffuse grazie al prestigio di alcune celebri Sante e Regine.

Accadde Oggi

1492 – La regina Isabella I di Castiglia ordina ai suoi 150.000 sudditi ebrei di convertirsi al cristianesimo o venire espulsi

1861 – Vittorio Emanuele II riceve il titolo di re d’Italia con l’approvazione del disegno di legge della Camera dei deputati.

1883 – Muore a Londra, all'età di 64 anni, il filosofo ed economista tedesco Karl Marx, autore del volume "Il capitale".

1948- Nella basilica romana di Santa Maria Maggiore papa Pio IX emana lo "Statuto Nelle Istituzioni". Il pontefice dota in questo modo lo stato vaticano di una costituzione.

1972 – Giangiacomo Feltrinelli, editore e fondatore dei Gruppi d'Azione Partigiana rimane ucciso in una esplosione vicino ad un traliccio dell'alta tensione a Segrate (Milano). Il cadavere viene scoperto il giorno dopo

1978- Le truppe Israeliane invadono il Libano dando inizio alla cosiddetta operazione Litani. Israele vuole creare una fascia di sicurezza all'interno del territorio libanese che si estenda fino alle rive del fiume Litani.

1994 – Viene presentata all'Università di Helsinki la prima versione stabile del sistema operativo Linux per personal computer messo a punto da Linus Torvalds.

1995 – Per la prima volta viene ospitato a bordo di un mezzo spaziale russo (Soyuz TM-21) un astronauta americano, il ricercatore Norman Thagard, per raggiungere la stazione orbitante Mir, dove resterà per quasi 6 mesi.

2004 – Il calciatore Roberto Baggio mette a segno il 200° gol in serie A, uguagliando un primato raggiunto solo da Altafini, Piola, Nordhal e Meazza.

2004 – Giovanni Paolo II raggiunge i 9281 giorni di pontificato, diventando il più lungo nella storia della Chiesa dopo quello di Pio IX, durato 11393 giorni.

2013 – Xi Jinping è il nuovo presidente della Repubblica Popolare Cinese.

– è il nuovo presidente della Repubblica Popolare Cinese. 2018 – World Happines Report pubblica una singolare” graduatoria dei 56 paesi più felici”: al primo posto colloca la Finlandia, seguita da Norvegia e Danimarca; all’ultimo post il Burundi. L’Italia viene classificata al 47° posto preceduta dalla Thailandia e seguita dall’Ecuador.

Nati

Sei nato oggi? Hai un carattere molto forte e quando individui un obiettivo sai essere eccezionalmente determinato e combattivo. Scontri e momenti difficili non mancheranno ma la tua determinazione ti porterà ad uscire sempre vincente da qualsiasi situazione e ti garantirà il successo nella professione. In amore sei fortemente passionale e, nello stesso tempo, straordinariamente fedele. Quando incontrerai la tua anima gemella sarà, felicemente, per sempre.

1879 – Albert Einstein : Lui e la scienza sono un tutt’uno, tant’è che definire qualcuno “Einstein”, vuol dire attribuirgli il massimo grado di intelligenza nello studio scientifico. Nato ad Ulm.

1820 – Vittorio Emanuele II: Principale artefice dell’impresa unitaria iniziata dal padre, fu il primo Re dell’Italia unita e il sovrano della dinastia sabauda più celebrato dalle cronache storiche. Nato a Torino.

Scomparsi oggi:

1883 – Karl Marx: Pensatore e storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Nato a Treviri, nell’allora Regno prussiano (l’odierna Germania).

