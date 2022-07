Giovedì 14 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 14 luglio è il 195° giorno del calendario gregoriano. Mancano 170 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Camillo de Lellis, è il protettore di infermieri, ammalati, ospedali.

Etimologia: Camillo/a, nome già usato al tempo degli antichi Romani, è di origine probabilmente etrusca, e indicava in latino un giovane addetto a sacrifici e a cerimonie sacre.

Il 14 luglio è il giorno della Festa nazionale francese. Il motto Liberté, Égalité, Fraternité appare sui frontoni di tutte le istituzioni pubbliche.

1789- Parigi: presa della Bastiglia . Una folla enorme si dirige verso il carcere reale. La popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la prigione della Bastiglia. Stremati dalla miseria e indignati per la decisione del Re di destituire dall’incarico il ministro delle Finanze Jacques Necker, vicino alle rivendicazioni del popolo, i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno s’incamminano alla conquista della Bastiglia, imponente prigione medievale, simbolo dell’ancien régime.

Negli Stati Uniti gli immigrati italiani i vengono dalla giuria popolare di aver . Diventeranno uno dei simboli delle ingiustizie verso il mondo del lavoro. 1933 – In Germania vengono banditi tutti i partiti politici , meno quello nazista.

– In vengono , meno quello nazista. 1938- Sul Giornale d’Italia viene pubblicato “Il fascismo e i problemi della razza” , più noto sotto il nome di “Manifesto della razza” . Il documento contiene i risultati di uno studio condotto da un gruppo di scienziati e docenti universitari fascisti per lo più poco noti, in cui si sostiene la “purezza” della razza italiana con l’esclusione degli ebrei.

Sul Giornale d’Italia viene pubblicato , più noto sotto il nome di . Il documento contiene i risultati di uno studio condotto da un gruppo di scienziati e docenti universitari fascisti per lo più poco noti, in cui si sostiene la “purezza” della razza italiana con l’esclusione degli ebrei. 1948- All’uscita dalla Camera dei Deputati, Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, la principale forza politica di opposizione, è oggetto di un attentato : a sparargli 4 colpi di pistola è Antonio Pallante , originario di Ariano Irpino.

All’uscita dalla Camera dei Deputati, segretario del Partito Comunista Italiano, la principale forza politica di opposizione, è : a sparargli 4 colpi di pistola è , originario di Ariano Irpino. 1965 – Al suo primo anno da professionista Felice Gimondi vince il Tour de France .

Al suo primo anno da professionista . 1970- A Reggio Calabria esplode una violenta rivolta popolare. A innescarla è la scelta del governo di dichiarare Catanzaro capoluogo della Regione Calabria.

A innescarla è la scelta del governo di dichiarare Catanzaro capoluogo della Regione Calabria. 1993 – Primo volo non stop dell’Aeroflot russa da Mosca a New York , segno definitivo del disgelo tra Russia e Stati Uniti.

, segno definitivo del disgelo tra Russia e Stati Uniti. 2016 – A Nizza un camion, guidato da un terrorista islamico, investe a folle velocità la gente che sulla Promenade des Anglais festeggia l‘anniversario della presa della Bastiglia (1799).Il tragico bilancio è di 85 morti e quattrocento feriti.

1969 – “Easy Rider” al cinema: A bordo di due motociclette (modello chopper) per attraversare l’America dalla California a New Orleans, dove sta per tenersi il carnevale.

1963 – Calimero esordisce in tv: «Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero» è l’indimenticabile frase che accompagnava ogni spot di Carosello, che aveva per protagonista un piccolo pulcino.

Sei nato oggi? Sei ambizioso, intraprendente e deciso, e nello stesso tempo sai valutare attentamente le tue mosse scegliendo il momento più opportuno per agire. Difficilmente mancherai il bersaglio e i successi sul lavoro sono assicurati.

1862 – Gustav Klimt: Nato a Vienna, nel quartiere di Baumgarten, è considerato uno dei pittori più amati al mondo, in particolare dai giovani, e celebrato nel suo Paese tra i massimi esponenti di quell’Art Nouveau, affermatasi in Italia come stile liberty.

1940 – Renato Pozzetto: Anche lui della “generazione del Derby”, ossia di quei comici (tra loro Abatantuono, Bisio e Boldi) lanciati dallo storico locale milanese e saliti alla ribalta verso la fine degli anni Settanta.

1918 – Ingmar Bergman: Nato a Uppsala, città svedese a 70 km da Stoccolma. Annoverato tra i maestri assoluti della settima arte, la sua tecnica cinematografica è materia di studio in tutte le scuole di regia del mondo. Con capolavori insuperabili come Il settimo sigillo, Il posto delle fragole e Sussurri e grida, ottenne i riconoscimenti più prestigiosi (tra cui quattro premi Oscar) e una fama senza tempo.

Oroscopo mercoledì 14 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - In amore, se c’è una persona che vi deve delle spiegazioni, questa è al giornata adatta per parlare. Ogni decisione deve essere presa con calma. In campo lavorativo, dovete fare molta attenzione alle spese, ci sono delle situazione economiche da rivalutare. È una giornata faticosa per la salute.

Toro - In amore, è una giornata positiva, tutto merito della Luna in aspetto favorevole e di Mercurio attivo. È il momento di discutere su alcune questioni di lavoro o di soldi. In campo lavorativo, potreste finalmente raggiungere un accordo o firmare un contratto. Per il bene della vostra salute cercate di non stancarvi troppo.

Gemelli - In amore, è la giornata adatta per risolvere qualche problema sentimentale. In questo momento vi sentite più fiduciosi. In campo lavorativo, siete molto bravi nella comunicazione, grazie a questo talento potete contare sull’aiuto di qualcuno che vi vuole bene. Non si esclude qualche fastidio alle ossa.

Cancro - In amore, le storie nate nel mese di giugno procedono a gonfie vele, ma anche i nuovi incontri promettono bene. È un periodo in cui state lavorando moltissimo, ma ricordate che bisogna dedicare la giusta attenzione anche ai sentimenti. Entro la fine di luglio dovete risolvere un problema, soprattutto se riguarda la sfera economica. È una giornata buona per la salute, le energie non vi mancano.

Leone - In amore, questa giornata permette di vivere al massimo le vostre emozioni. Molti di voi hanno la sensazione di non essere apprezzati da una persona. Se ci sono questioni economiche da chiarire, bisogna fare molta attenzione. Cercate di non esagerare quando discutete con soci o collaboratori. Non affaticatevi troppo.

Vergine - In amore, è un’altra giornata interessante per parlare, la Luna è nel vostro segno. In campo lavorativo, dovete trovare una mediazione per risolvere un problema. Le offerte che potete avere in questo periodo non saranno riproposte nel mese di settembre. Per la salute è una giornata positiva.

Bilancia - In amore, questa giornata nasce con la Luna favorevole, venerdì e sabato l’astro lunare sarà nel segno. Non si esclude qualche momento di disagio. Una piccola crisi di carattere economica sarà superata, la buona notizia che ci sono delle belle novità sul lavoro. In serata, cercate di fare qualcosa di divertente.

Scorpione - In amore, la giornata potrebbe partire con qualche dubbio, dovete risolvere un problema in casa. Le storie d’amore finite sono irrecuperabili, è meglio cercare nuovi orizzonti sentimentali. Nel pomeriggio, la situazione lavorativa diventa difficile da gestire. Non è un momento di grandi guadagni e bisogna andare avanti a vista. La salute migliore, soprattutto nelle ore serali.

Sagittario - In amore, chi vive due storie contemporaneamente entro la fine del mese dovrà fare una scelta. Qualche dubbio in più con il segno dell’Ariete. In campo lavorativo, le stelle vi sono amiche e potete tentare di risolvere un problema. Non è il momento giusto per far partire iniziative rischiose. Non fatevi prendere dal nervosismo altrimenti rischiate di diventare polemici.

Capricorno - In amore, Venere transiterà nel vostro spazio zodiacale tra pochi giorni. È un momento positivo per coloro che vogliono rimettersi in gioco. In campo lavorativo, se avete un progetto in mente, questo è il momento migliore per farvi valere. Se aspettavate una conferma di lavoro, potrebbe arrivare a breve. Per il bene della vostra salute, fate le cose con calma e riposatevi di più.

Acquario - In amore, in questi giorni siete fin troppo polemici e la vostra relazione ne risente. In campo lavorativo, se certe cose non funzionano, forse è anche colpa vostra, non dovete prendervela con chi vi circonda. Per la salute è una giornata molto stancante.

Pesci - In amore, la Luna è ancora in opposizione e consiglia di essere cauti. Le relazioni compromesse non possono essere salvate. In campo lavorativo, siete sostenuti da buoni pianeti e potreste avere la tentazione di cambiare le vostre strategie. In salute, pensate positivo e fate più attività all’aria aperta.