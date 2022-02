Lunedì 14 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 45° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 320 giorni.

Oggi è San Valentino: La festa degli innamorati! Festeggiata in tutto il mondo, ha origini antiche. Si dice che risalga al IV secolo a.C.: i romani veneravano il dio Lupercus con dei riti di fertilità che consistevano nello scegliere donne e uomini che avrebbero dovuto vivere insieme in intimità per un anno. La chiesa pose fine a quest’usanza, introducendo la festa di San Valentino, come santo dell’amore! Perché proprio lui? Beh la tradizione vuole che da lui dipendano alcuni miracoli amorosi: una coppia di innamorati che il vescovo incontrò, mentre stavano litigando, fecero pace quando il santo fece volare intorno a loro decine di coppie di piccioni. Altri innamorati furono esonerati dai divieti dei genitori o da persecuzioni per merito del santo. Da secoli, in tutto il mondo, si festeggia l’amore e la coppia il 14 febbraio, in modo romantico e scambiandosi doni!

Accadde Oggi

496 – Papa Gelasio istituisce la festività di San Valentino per gli innamorati. Valentino aveva unito in matrimonio una giovane cristiana e un legionario , contravvenendo alle leggi dell’impero romano. Perciò fu condannato alla flagellazione e fu poi decapitato.

1349 – A Strasburgo vengono uccisi 2000 ebrei sospetti di diffondere la Peste Nera

1876 – Alexander Graham Bell fa domanda di brevetto del telefono

1916 – Aerei austriaci bombardano Milano nel corso della Prima Guerra Mondiale. Vengono colpite Porta Romana e Porta Volta.

1929 – In un garage di Chicago 7 componenti della banda di Bugs Moran vengono uccisi dagli uomini di Al Capone travestiti da poliziotti. L'impresa passerà alla storia del gangsterismo come " Il massacro di San Valentino ".

1956- Si apre il XX congresso del Partito Comunista Sovietico . Il discorso inaugurale di Nikita Kruscev dura sette ore. Alla destra del palco, ad ascoltare il leader, ci sono Togliatti e Scoccimarro.

1965- L'attivista per i diritti degli afroamericani Malcolm X sopravvive , assieme alla sua famiglia, a un attentato dinamitardo . Morirà pochi giorni dopo, il 21 febbraio, ucciso da tre colpi di arma da fuoco sparati durante una conferenza a New York.

1984 – Il cantante inglese Elton John sposa a Sydney in Australia Renate Blauel , tecnico del suono dei suoi ultimi album, appena 4 giorni dopo la proposta di matrimonio fatta in un ristorante.

1989- L'ayatollah iraniano Ruhollah Khomeini emette una fatwa che "condanna a morte" lo scrittore Salman Rushdie , l'autore de "I versetti satanici".

1996 – Muore a Londra Eva Hart, l'ultima superstite del Titanic affondato nel 1912, quando lei aveva 7 anni.

2001 – Viene approvata la legge che apre alle donne la possibilità di prestare servizio civile volontario .

2003 – Muore la pecora Dolly , frutto della prima clonazione di un mammifero.

2004- Muore il campione di ciclismo Marco Pantani, vincitore nel 1998 del Giro d'Italia e del Tour de France , in un albergo di Rimini per una overdose di stupefacenti.

2005 - In California viene fondata la piattaforma web Youtube.

2005- Ad est di Beirut un'autobomba uccide l'ex primo ministro libanese Rafik Hariri . Con lui muoiono altre 13 persone.

2015 – Muore a Montecarlo all'età di 90 anni l'imprenditore dolciario Michele Ferrero, produttore della Nutella ideata da suo padre Pietro.

Nati

Sei nato oggi? La natura ti ha regalato un prodigioso intuito che ti aiuta a destreggiarti nella vita. Nel lavoro sei straordinariamente abile, efficiente e perseverante: raggiungerai senza dubbio i tuoi obiettivi anche se forse dovrai affrontare qualche momento difficile. La vita affettiva è fortunata, avrai molti amori ma ti legherai definitivamente solo con la maturità.

1961 – Daria Bignardi: Volto noto dell’intrattenimento televisivo, la sua attività editoriale si divide tra il ruolo di giornalista/conduttrice e di scrittrice. Nata a Ferrara.

1972 – Valerio Mastandrea: Romano doc, è un popolare attore di teatro, cinema e televisione, lanciato come tanti dalla storica trasmissione Maurizio Costanzo Show.

Scomparsi oggi:

2004 – Marco Pantani: Nato a Cesena (Emilia-Romagna) e morto a Rimini nel febbraio 2004, è stato un ciclista su strada, noto anche al grande pubblico. Il pirata (soprannome dovuto all’uso della bandana) è stato un grande scalatore, ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali in linea del 1995, un Giro d’Italia e un Tour de France nello stesso anno.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio da astri.acotel.it. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): San Valentino si preannuncia molto importante, e questo anche per i cuori solitari! Si perche’ la cosa piu’ bella e’ che finalmente ci si e’ liberati di un peso, ci si sente piu’ liberi di amare, piu’ liberi di mettersi in gioco. E per un segno come il tuo che ama la liberta’, la passione e l’istinto, tutto cio’ e’ essenziale. Preparati a vivere una domenica speciale!

Toro (21 aprile – 20 maggio): E’ probabile che tu sia un po’ in conflitto con te stesso e con gli altri. In amore non hai le idee chiare! Probabilmente di recente e’ anche capitato ci sia stata una svista: non voglio dire che tutti abbiano vissuto una crisi, pero’ molti si sono allontanati o magari hanno avuto problemi personali e di lavoro, e quindi sono arrivati a casa con il muso lungo. Tutto questo deve essere un po’ rallentato, quest’agitazione deve essere eliminata, altrimenti si rischia di arrivare a San Valentino con qualche dubbio di troppo!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questo non indica assolutamente uno stato di tensione lunga e duratura, perche’ per esempio la giornata di San Valentino si preannuncia interessante, pero’ e’ probabile che nelle prossime 48 ore, soprattutto in amore, tu debba chiedere qualcosa in piu’. Se sei stato male sara’ importante recuperare energia, questo potrebbe aiutarti in un weekend nel complesso interessante!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): E’ un buon indizio perche’ potresti vivere meglio un amore, perche’ puoi rapportarti agli altri in maniera piu’ serena, perche’ senti che la tua vita sta davvero cambiando! Certo, ancora non abbiamo in ballo le ‘grandi trasformazioni’

Leone (23 luglio – 23 agosto): Consiglio relax! Le giornate di martedi e giovedi sono state talmente tormentate e tese che ora e’ opportuno capire che cosa e’ rimasto nel tuo cuore. La pazienza sicuramente non e’ rimasta, perche’ ti sei dovuto stancare parecchio per affrontare tutti quelli che in qualche modo hanno cercato di metterti i bastoni tra le ruote!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In queste 48 ore sarai preso da molte questioni, non ultime certe questioni di lavoro, di studio, che prevarranno su tutto il resto. L’amore e’ sempre importante per te, pero’ conta di piu’ la vita legata al quotidiano, anche perche’ tu hai l’idea che un amore non dura a lungo se non si hanno le spalle coperte anche sotto il profilo economico. Lo dico alle coppie, lo dico a quelli che convivono: se c’e’ qualcosa da dire, parla in queste due giornate!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Spero che questo sia un periodo di recupero! Ho gia’ spiegato che i pianeti sono tutti favorevoli o comunque in massima parte sono attivi. L’unico dato critico potrebbe arrivare se a livello psicologico non si ha voglia di fare grandi passi, se si vive tutto come fosse un problema. Ecco, quelli che si fanno problema per tutto o che hanno magari paura di lanciarsi verso nuovi obiettivi, forse sbagliano!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avevo spiegato che le giornate tra mercoledi e giovedi avrebbero portato un po’ di fatica, e non e’ escluso che ancora adesso ci sia un po’ di agitazione, pero’ se guardo anche le stelle, spero veramente che il peggio sia passato! In amore non tutto e’ chiaro: questo non significa che tu sia lontano dalla persona che ami, pero’, come ho gia’ spiegato, negli ultimi due o tre giorni ti sei assentato!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E la fine di Febbraio e l’inizio di Marzo porteranno in qualche modo alla rottura di tutto quello che non e’ piu’ utile. Per quanto ti riguarda, ricordo che il tuo e’ un segno molto forte, un segno di fuoco, e quindi difficilmente trascina situazioni inutili ma preferisce rischiare, affrontare il nuovo, cambiare senza avere buone basi, convinto che comunque prima o poi un’occasione capiti nella vita!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): se guardo le stelle di fine mese e anche quelle di Marzo, posso dire ‘via libera’ al recupero di un sentimento. Molti hanno deciso di cambiare rotta, di fare cose nuove, o magari nell’ambito della stessa attivita’, gia’ dalla fine dell’anno scorso ci sono stati dei momenti di grande forza. Hai fatto una scelta importante e se ci sono stati dei problemi con una persona, probabilmente sei anche riuscito a rivalerti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei convinto che in questo periodo sia importante vivere emozioni nuove! Negli ultimi mesi sei stato talmente vincolato che ora hai davvero diritto e bisogno ad avere un po’ di liberta’. Liberta’ non significa per forza tradimento, liberta’ non significa per forza cambiare vita, ma semplicemente confidarti con persone libere nel pensiero! Tutti quelli che cercano di bloccare la tua evoluzione saranno messi da parte.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo perche’ la Luna transita nel tuo segno e a breve sara’ anche in buon aspetto ad Urano. E’ un buon inizio per quelli che devono dimenticare un amore perduto e sono ormai pronti a vivere una nuova storia. Se una persona e’ al tuo fianco da tempo, dopo un periodo di verifiche potresti anche dichiararti! Ricordo che tu valuti le persone ogni giorno