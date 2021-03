Lane120, Vicenza ricorda i 120 anni di storia del club biancorosso

“Prima di essere sindaco e avvocato, sono tifoso del Vicenza Calcio – ha dichiarato il sindaco e presidente della Provincia Francesco Rucco – per cui quando si parla della squadra della mia città l'emozione e i ricordi sono tanti. Se il mondo ci conosce è anche perchè nel Vicenza hanno giocato personalità importanti, come Paolo Rossi e Roberto Baggio. Ci tengo a sottolineare che Comune e Provincia hanno voluto sostenere questo importante progetto editoriale realizzato in collaborazione con e per tutti i tifosi. Il mio grazie va al direttore de Il Giornale di Vicenza, Luca Ancetti, che ha pensato a questo viaggio di 12 mesi alla riscoperta dei 120 anni di storia della squadra ma anche del nostro territorio, visto il profondo legame, da sempre, con la città”.

Da martedì 9 marzo Il Giornale di Vicenza regalerà ogni mese, fino a marzo 2022, ai suoi lettori e alla comunità biancorossa un inserto di 32 pagine sulla storia del Vicenza Calcio. L'obiettivo è realizzare “un'opera omnia” da collezione, con oltre 400 pagine dedicate alla città e a tutti i tifosi. L'inserto sarà in edicola gratis, acquistando una copia del quotidiano.

Curato dalla redazione sportiva del quotidiano, “Lane120” racconterà, in 12 numeri, il cambiamento della società vicentina, della provincia e, quindi, della squadra di calcio della città in oltre un secolo di storia. Le 12 copertine degli inserti saranno realizzate da Osvaldo Casanova, illustratore vicentino. Le immagini storiche, le più risalenti delle quali sono degli anni 1904-1906, sono state fornite dal giornalista Alessandro Lancellotti che le ha scovate negli archivi della Bertoliana e grazie ai familiari degli ex giocatori.

Nel primo numero, in particolare, si parlerà del ventennio calcistico compreso tra l'anno di fondazione del Lanerossi Vicenza, il 1902, e il 1922, e ci sarà anche il contributo di Enrico Brizzi, scrittore, che racconterà di Bernardo Perin, vicentino, uno tra i primi giocatori biancorossi che ha vestito anche la maglia della Nazionale.