Martedì 12 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 ottobre è il 285º giorno del calendario gregoriano. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Serafino da Montegranaro (Religioso)

Etimologia: Serafino, il termine “Seraphin” sta ad indicare, nella “Vulgata”, gli appartenenti alle schiere angeli con sei paia di ali.

Accadde oggi

1492. Le tre caravelle guidate da Cristoforo Colombo toccano una terra che viene da lui ribattezzata San Salvador. E’ la scoperta dell’America .Una data che cambiò la storia. Dopo aver navigato per circa 33 giorni (e dopo aver sostato un mese all’isola di La Gomera, per riparazioni alle imbarcazioni) e convinto di fare rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approdò in un nuovo continente che più tardi prese il nome di America, in onore di Amerigo Vespucci.

1928. Primo volo del dirigibile Graf Zeppelin : compie il giro del mondo con soli tre scali.

Primo volo del : compie il giro del mondo con soli tre scali. 1931 - Inaugurato il Cristo Redentore di Rio : Una delle sette meraviglie del mondo, simbolo della città di Rio de Janeiro e del Brasile. È la statua del Cristo Redentore, inaugurata il 12 ottobre del 1931 dall'allora presidente. Guglielmo Marconi da Roma attraverso i trasmettitori di Coltano inviò il segnale radio che illuminò, a Rio de Janeiro il Cristo Redentore, quale dimostrazione dell’affidabilità e dell’importanza delle comunicazioni radio intercontinentali

viene adottato come inno nazionale provvisorio. 1960. Si svolge la seduta dell’Assemblea dell’Onu nella quale il presidente dell’Unione Sovietica Nikita Krusciov manifesta la sua irritazione togliendosi una scarpa e sbattendola ripetutamente sul banco dal quale sta parlando.

Si svolge la seduta dell’Assemblea dell’Onu nella quale il presidente dell’Unione Sovietica manifesta la sua irritazione togliendosi una e sbattendola ripetutamente sul banco dal quale sta parlando. 2003. Per la sesta volta Michael Schumacher vince il campionato del mondo di Formula1, il quarto consecutivo con la Ferrari.

Per la sesta volta vince il campionato del mondo di Formula1, il quarto consecutivo con la Ferrari. 2003. Con due gare di anticipo Valentino Rossi si aggiudica il secondo titolo mondiale nella classe MotoGP, che è anche il suo quinto titolo mondiale di motociclismo.

Con due gare di anticipo si aggiudica il secondo nella classe MotoGP, che è anche il suo quinto titolo mondiale di motociclismo. 2005. Il Consiglio Superiore della Magistratura nomina nuovo Procuratore Antimafia il magistrato Pietro Grasso.

1810 - Nasce l’Oktoberfest: Tutto iniziò con un matrimonio: quello tra il principe Ludwig di Baviera e Teresa di Sassonia –Hildburghausen. Per le loro nozze si organizzarono cinque giorni di festeggiamenti a suon di musica, balli, parate militari e soprattutto della buona tavola.

Nati

Sei nato oggi? Sei spiritoso, intelligente, anticonformista e spregiudicato. Sia nei rapporti sociali che nel lavoro puoi ottenere successi apprezzabili, ma devi frenare l’egocentrismo e, in amore, non devi pretendere più di quel che il partner può darti. Se sarai più disponibile e ti impegnerai a fondo raggiungerai tutti i tuoi obiettivi.

1935 – Luciano Pavarotti: Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. Nato a Modena e morto nella stessa città nel 2007, è ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre quarant’anni di carriera.

1962 – Luca Carboni: Nato a Bologna, appartiene alla folta schiera di cantautori e musicisti rock originari dell’Emilia-Romagna. Già all’età di sei anni si avvicina alla musica, suonando il piano, mentre a 22 anni esordisce come musicista, vincendo il Festivalbar 1984 “categoria giovani” con il singolo Ci stiamo sbagliando.

1896 – Eugenio Montale: Annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, Eugenio Montale lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Nato a Genova e scomparso a Milano nel 1981.

Scomparsi

1996 – René Lacoste: Nato a Parigi, è stato un tennista che dal 1927 al 1932 ha vinto consecutivamente la Coppa Davis. È ricordato soprattutto per l’omonima casa di abbigliamento sportivo e non, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 Ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Oroscopo di Paolo Fox 12 ottobre: ecco per chi questo martedì in amore e lavoro sarà stupendo

Ariete – In amore oggi controlla le parole e le emozioni, per 48 ore la Luna dissonante può portare qualche dubbio. A lavoro trasferimenti, viaggi, avresti voglia di allontanarti ma non è questo il momento migliore.

Toro – In amore una persona oggi ti darà molto affetto. A lavoro la situazione generale è favorevole, ma fai attenzione alle spese.

Gemelli – In amore in questa giornata alcuni nodi arrivano al pettine e a seconda delle relazioni che vivi sarà più o meno opportuno fare chiarezza. A lavoro fase di riscatto soprattutto per i liberi professionisti.

Cancro – In amore fai attenzione a quello che dici al partner. A lavoro le prospettive a breve termine sono molto buone.

Leone – In amore se ti piace qualcuno e questa persona ricambia i tuoi sentimenti, fatti avanti adesso. A lavoro rinnovata voglia di fare, è probabile che tu sia in polemica con una persona che non vuole farti fare esattamente quello che desideri.

Vergine – In amore sarà una giornata tranquilla, qualche problema nel fine settimana. A lavoro non sai come affrontare i troppi impegni che hai accettato, giustamente, e questo ti crea un po’ di stress.

Bilancia – In amore per qualche giorno lascia il partner tranquillo, la Luna è contraria. A lavoro lascia correre tutto quello che non va. Sarà una giornata piena di contrattempi, che causeranno ritardi nello svolgimento delle mansioni.

Scorpione – In amore la Luna è in sestile, aspetto che in astrologia è positivo, affronta un discorso spinoso entro 48 ore. A lavoro gli artigiani, gli operai e tutti coloro che lavorano in proprio hanno qualcosa da dire.

Sagittario – In amore il 14 e il 15 saranno giorni molto positivi per nuovi incontri. A lavoro un capo cerca costantemente di metterti da parte.

Capricorno – In amore nelle coppie in cui ci sono problemi importanti da risolvere è un po’ difficile ritrovare il giusto equilibrio. A lavoro, chi lavora in proprio non deve fare i conti con un piccolo problema di carattere economico irrisolto.

Acquario – In amore inizia a guardarti intorno, è il momento di intraprendere nuove avventure. A lavoro è arrivato il momento di cambiare aria.

Pesci – In amore la situazione è in miglioramento. A lavoro negli ultimi tempi è probabile che siano cambiati vari riferimenti come capi.