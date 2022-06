Domenica 12 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 giugno è il 163° giorno del calendario gregoriano. Mancano 202 giorni alla fine dell’anno.

Accadde Oggi

1667 – Il medico di Luigi XIV, re di Francia, Jean Baptiste Denis effettua la prima trasfusione di sangue di cui si abbia notizia certa: inietta sangue di agnello a un ragazzo affetto da tifo.

1942. Per il suo tredicesimo compleanno, Anna Frank riceve in regalo un diario con la copertina a quadretti rossi. Il diario diventerà per lei “Kitty”, l’amica che non ha, alla quale inizia a confidare i suoi pensieri e le sue emozioni: «Subito dopo le sette andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni». Scrive inaugurando il suo diario la piccola Anna Frank, tedesca di nascita ma olandese d’adozione.



1981 – Indiana Jones debutta sul grande schermo: Ultimate le fatiche di Guerre stellari, George Lucas sfornò il primo capitolo di un’altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d’avventura… quella di Indiana Jones.

Nati

1922 – Margherita Hack (98 anni fa): Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell’indipendenza della ricerca scientifica. Temi che animarono il suo parallelo impegno in politica.

Scomparsi

2003 – Gregory Peck: Tra i divi assoluti di Hollywood, è stato uno degli attori di maggior fascino nella storia del cinema mondiale.

