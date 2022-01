Mercoledì 12 gennaio 2022: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 gennaio è il 12º giorno del calendario gregoriano. Mancano 353 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Giovanna Francesca di Chantal (Religiosa)

Etimologia: Giovanna, maschile di Giovanni, deriva dall’ebraico Yehohanan, composto da Yoh o Yah che è l’abbrevazione di Yahweh o Geova (nome proprio di Dio nella tradizione ebraica) e da hanan che significa “ebbe misericordia”, ossia letteralmente “Dio ha avuto misericordia” o anche “dono del Signore”. In passato veniva imposto ad una figlia attesa e desiderata da tanto tempo e nata quando ormai si erano perse le speranze. Celebre fu Giovanna D’Arco, l’eroina che guidò l’esercito francese contro gli inglesi durante la guerra dei cent’anni. Giovanna è tra i 10 nomi femminili più diffusi tra la popolazione adulta italiana, mentre non appare tra i primi 50 nomi più usati per le nuove nate degli ultimi anni

Accadde oggi

1709 – Piccola era glaciale: Un periodo di gelo di due mesi inizia in Francia – La costa atlantica e la Senna congelano, le coltivazioni vanno perdute e almeno 24.000 parigini muoiono

1904 – Nell’Africa Tedesca del Sud-Ovest (oggi Namibia) inizia la ribellione del popolo Herero (a cui si aggiunse in un secondo momento il popolo Nama) contro l’autorità coloniale tedesca.

1943 – In Russia, sul fronte del Don, scatta l’attacco sovietico denominato Offensiva Ostrogorzk-Rossoš, che provocherà la ritirata del Corpo d’armata alpino dell’ARMIR

1945 – Seconda guerra mondiale: i sovietici iniziano l’operazione Vistola-Oder, una vasta offensiva in Europa orientale contro i nazisti

1948 – Eccidio di Mogadiscio : nella capitale somala, decine di italiani rimasti a vivere nella ex colonia vennero uccisi.

1961 - primo volo di un essere umano nello spazio: si tratta di Yuri Gagarin a bordo della navicella Vostok 1

1969- Esce “Led Zeppelin”, l’album d’esordio della omonima rock band inglese. Registrato agli Olympic Studios di Londra sul finire del 1968, quello che i più conoscono come “Led Zeppelin I”, diventa disco d’oro nel luglio 1969, dopo 79 settimane di permanenza nella classifica britannica dei dischi più venduti.

Esce “Led Zeppelin”, l’album d’esordio della omonima rock band inglese. Registrato agli Olympic Studios di Londra sul finire del 1968, quello che i più conoscono come “Led Zeppelin I”, diventa disco d’oro nel luglio 1969, dopo 79 settimane di permanenza nella classifica britannica dei dischi più venduti. 1970- Termina, dopo 2 anni e mezzo, la guerra del Biafra . A scatenare il conflitto è il tentativo di secessione delle province sudorientali della Nigeria di etnia Igbo, autoproclamatesi Repubblica del Biafra. Si ritiene che circa un milione di persone siano morte nel conflitto.

. A scatenare il conflitto è il tentativo di secessione delle province sudorientali della Nigeria di etnia Igbo, autoproclamatesi Repubblica del Biafra. Si ritiene che circa un milione di persone siano morte nel conflitto. 1985 – L’ondata di gelo che sta investendo l’intero continente europeo e l’Africa settentrionale fa registrare in molte località d’Italia le temperature più basse della storia; in Veneto la minima scende a -23,2 °C.

la minima scende a -23,2 °C. 1991- Il Congresso degli Stati Uniti d’America vota l’autorizzazione alla guerra in Iraq . La decisione viene presa per porre fine all’occupazione del confinante Kuwait da parte dell’Iraq di Saddam Hussein. L’intervento militare dell’Onu è noto con il nome di “Desert storm”, “Tempesta nel deserto”.

. La decisione viene presa per porre fine all’occupazione del confinante Kuwait da parte dell’Iraq di Saddam Hussein. L’intervento militare dell’Onu è noto con il nome di “Desert storm”, “Tempesta nel deserto”. 1997- A Piacenza, un Etr 460 deraglia a 300 metri dalla stazione, mentre è in viaggio da Milano a Roma . L’incidente ferroviario costerà la vita a 8 persone. I feriti saranno ventinove. Fra i viaggiatori rimasti illesi c’è anche l’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga

. L’incidente ferroviario costerà la vita a 8 persone. I feriti saranno ventinove. Fra i viaggiatori rimasti illesi c’è anche l’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga 1998 – 19 nazioni europee concordano di vietare la clonazione umana

2010 – Un grave terremoto colpisce Haiti, causando più di 230.000 vittime. La terra trema nel mar dei Caraibi. Un violento terremoto colpisce l'isola di Haiti, seminando morte e distruzione soprattutto nella capitale Port-au-Prince e gettando la nazione più povera del continente americano in una drammatica emergenza sanitaria.

1969 – Strage di piazza Fontana: In un venerdì uggioso di dicembre, Milano vive le ultime ore lavorative della settimana. Alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana la chiusura è stata posticipata di mezz’ora, come solitamente avviene in occasione della borsa-mercato degli operatori dell’agricoltura. Nell’edificio sono presenti in sessanta, tra personale e utenti, diversi seduti intorno al tavolo ottagonale sito al centro della sala principale. Sotto quel tavolo, poco prima, una mano assassina ha nascosto una borsa nera con dentro 7 chili di gelignite (un potente esplosivo utilizzato nelle cave) e un timer impostato sulle 16.37. All’ora esatta un boato scuote la città e una pioggia di schegge di vetro investe decine di passanti. Dentro la banca si materializza l’inferno: al posto del tavolo si è aperta una voragine e tutto intorno è un insieme confuso di marmi, vetri, documenti e corpi straziati. Muoiono sul colpo dodici persone a cui, nelle ore successive, se ne aggiungeranno altre cinque, mentre sono 86 i feriti.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 12 dicembre pongono fortemente l’accento sul proprio aspetto fisico, sul modo in cui si muove e, in generale, su tutto ciò che fanno con il corpo. Con questo non si vuole affermare che essi non pongano alcuna attenzione alla sfera mentale e spirituale, la loro specialità può a volte essere addirittura quella di leggere il linguaggio del corpo delle altre persone e riuscire a disporre di una sorta di finestra attraverso cui vedere lo stato emotivo o psicologico di qualsiasi individuo.

1915 – Frank Sinatra: Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso e a quegli “occhi azzurri” che hanno ammaliato milioni di spettatori al cinema.

1863 – Edvard Munch: Noto come l’esistenzialista dei fiordi, con la sua pittura anticipò gli aspetti peculiari dell’espressionismo, di cui è considerato il padre.

1970 – Jennifer Connelly : Attrice di fascino ed eleganza, passata in poco tempo dagli spot televisivi agli studi di Hollywood.

1969 – Fiona May: Di origine britannica, atleta e poi attrice, è nata a Slough (nel Berkshire, Inghilterra). Ha ottenuto il passaporto italiano dopo il matrimonio con l’astista azzurro Gianni Iapichino

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 12 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – Attenzione in amore, le storie nate di recente non sono così solide. Sul lavoro invece presto arriveranno delle novità, sii fiducioso.

Toro – Belle emozioni in arrivo, oggi una persona si rivelerà molto vicina a te. Sul lavoro invece se hai delle buone idee iniziare a progettare qualcosa di solido per i mesi futuri.

Gemelli – Invito chi è solo a guardarsi intorno, belle emozioni in arrivo. Sul lavoro invece se hai dei dubbi prenditi il tempo necessario per decidere.

Cancro – In amore ci vuole un pò di pazienza, le stelle indicano che è il momento di una riflessione. Sul lavoro invece hai voglia di novità ma attenzione a non fare passi falsi.Leone – In amore devi essere cauto, la mattinata parte un pò sottotono. Sul lavoro invece il periodo è propizio per progettare qualcosa di bello entro la primavera.

Vergine – Belle emozioni in arrivo grazie al trigono della Luna. Sul lavoro invece si può ottenere qualcosa di più, favoriti i lavoratori autonomi.

Bilancia – Ci vuole un pò di attenzione in amore, soprattutto per le storie nate da poco. Sul lavoro invece ci sono delle questioni economiche da risolvere.

Scorpione – In amore oggi tieniti lontano da polemiche e inutili discussioni. Sul lavoro invece oggi potresti fare delle conoscenze utili per il futuro.

Sagittario – In amore quella di oggi è una giornata piuttosto interessante, se devi dire qualcosa al partner non indugiare. Sul lavoro invece se devi fare delle scelte questo è il momento più indicato.

Capricorno – Giornata positiva per i sentimenti, se sei solo da troppo tempo non chiuderti in casa. Sul lavoro invece non aspettare gli altri, fatti avanti se hai delle valide proposte.

Acquario – In amore oggi ci sono delle perplessità, evita inutili discussioni. Sul lavoro invece liberà la tua creatività, potrebbe portarti vantaggiose soluzioni.

Pesci – In amore se devi dire qualcosa di importante al partner non indugiare, oggi è la giornata migliore per farlo. Sul lavoro invece cerca di evitare inutili discussioni con capii e referenti.