Sabato 12 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 43° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 322 giorni.

Santi del giorno: Sant’Eulalia (Vergine e Martire in Spagna)

Accadde Oggi

1892 – Il giorno del compleanno dell’ex presidente statunitense Abraham Lincoln viene dichiarato festa nazionale negli Stati Uniti.

1941 – Benito Mussolini invita a Bordighera il Caudillo Francisco Franco e tenta di indurre la Spagna ad allearsi con l’Asse.

1941 – Primo test della penicillina su un paziente: Le sorti della guerra della medicina contro batteri e malattie infettive volsero a favore della prima, mentre la Seconda guerra mondiale seminava morte e distruzione in Europa. A tredici anni dalla sua scoperta, la penicillina venne testata per la prima volta su un uomo. La storia ufficiale della molecola antibatterica, formata dall’unione di due aminoacidi (cisteina e valina), comincia con Alexander Fleming. Molto più tardi si scoprì che ben trent’anni prima del biologo britannico, il ricercatore molisano Vincenzo Tiberio (originario di Sepino) era giunto ad analoghe conclusioni. Osservando delle muffe in un pozzo d’acqua, scoprì la loro natura antibatterica nel constatare che gli abitanti del luogo si ammalavano quando il pozzo veniva ripulito.

1944 – Il piroscafo Oria, con a bordo circa 4200 soldati italiani prigionieri dei nazisti, naufraga nei pressi dell'isola di Patroklou in Grecia. Si salvano in 37.

1951- Lo scià di Persia Reza Palhavi sposa, in seconde nozze, nel palazzo Golestan di Teheran, la diciassettenne Soraya Esfandiary Bakhtiari . Reza Pahlavi regala, alla futura sposa, un diamante di oltre 22 carati, trasformando Soraya in “fidanzata imperiale” per il Trono del Pavone.

1974 – Lo scrittore Aleksandr Sol?enicyn viene deportato dall'Unione Sovietica in Germania Ovest e si ritrova revocata la cittadinanza sovietica.

1980- Le Brigate Rosse uccidono Vittorio Bachelet , grande amico di Aldo Moro e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. L’agguato avviene al termine di una lezione all’Università La Sapienza di Roma, mentre Bachelet conversa con la sua assistente, Rosy Bindi.

1999 – Il presidente statunitense Bill Clinton viene prosciolto dal Senato nel suo processo per l’impeachment.

2019 – L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia assume ufficialmente il nuovo nome di Macedonia del nord.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 12 febbraio presentano una spiccata abilità nell’unificare elementi differenti all’interno del loro ambiente. Sia che si tratti di mantenere unita una famiglia piena di problemi, sedare una lite tra amici, o prendere in mano le redini per risolvere una disputa all’interno di una associazione, essi si ritrovano, spesso, a colmare dei divari tra le persone. Sono individui poliedrici, dotati di molteplici attitudini ed è per loro una sfida riuscire ad unificare le diverse sfaccettature della loro personalità. Il loro motto preferito è: “Inutile fasciarsi la testa prima ancora di rompersela”.

1809 – Abraham Lincoln : Primo presidente USA repubblicano e il più amato e celebrato tra gli inquilini della Casa Bianca, i suoi principali meriti furono la conservazione dell’unità del Paese e l’abolizione della schiavitù.

1923 – Franco Zeffirelli: Noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni Settanta e Ottanta.

1809 – Charles Darwin Nessuno più di lui fece luce sull’origine dell’uomo, dando con la teoria evoluzionista un nuovo corso alla scienza e ai rapporti tra quest’ultima e la religione.

Scomparsi oggi:

1804- Muore, ottantenne, a Konigsberg, nella Prussia Orientale, il filosofo Immanuel Kant. Nel 1785 pubblica “La fondazione della metafisica dei costumi”, la prima elaborazione della sua filosofia morale.

1996 - Muore a Roma, a 62 anni, il giornalista Andrea Barbato. Per tutti i telespettatori, che lo ricordano come “quello della cartolina”, è il cronista capace di dare voce in modo semplice agli interrogativi degli italiani.

2000- Muore Charles Schulz. Nato in Minnesota nel 1926, il papà di Peanuts, collocato tra i grandi artisti del secolo, dedica la sua vita alla saga di Charlie Brown, Snoopy, Lucy e Linus, la piu’ lunga storia mai raccontata da un solo essere umano.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 febbraio da astri.acotel.it. Eccoci, siamo arrivati, siamo alla fine di questa seconda settimana di febbraio.

Ariete. Se vuoi portare avanti un progetto importante il periodo è decisamente favorevole. Nel lavoro devi iniziare a provare nuove strade, tuttavia restando cauti nelle decisioni, il 2020 ha lasciato un po’ di debiti!

Toro. L’amore non è nella sua giornata migliore, questo venerdì è un po’ complicato e potrebbe condizionare i rapporti che da diverso tempo sono in difficoltà. Nel lavoro stai gestendo tante mansioni, hai grandi responsabilità e tanta pressione.

Gemelli. Se la coppia non sta funzionando, se senti sia difficile recuperare qualcosa, nonostante le stelle positive, forse è arrivato il momento di voltare pagina. Per chi ha un’attività in proprio potrebbero arrivare belle sorprese: investimenti giusti, colpi di genio, intuizioni brillanti.

Cancro. In questi due giorni l’oroscopo è positivo anche per quel che riguarda i rapporti con gli altri. I nuovi incontri saranno favoriti dal 25: manca poco! Nel lavoro oggi cerca di non metterti contro nessuno. Così facendo ti sentirai più a tuo agio con i collegi e sarai più efficiente.

Leone. Nonostante fare nuove conoscenze sia molto importante so che non ti senti ancora del tutto pronto; per chi si è separato da poco è infatti difficile trovare la voglia di rimettersi in gioco. Dai tempo al tempo. Nel lavoro sembra che tu debba fare delle scelte economiche o personali di grande importanza: non è detto che il tutto sarà conflittuale, ma cerca di ragionare bene.

Vergine. L’amore torna ad essere interessante, attenzione però al weekend: porterà con sé qualche dubbio. Nel lavoro devi riconsiderare la tua situazione sul piano professionale; forse ci sono troppe cose che cerchi di fare e che vuoi portare avanti.

Bilancia. Con Venere favorevole avrai la meglio in tutte le circostanze: ma non approfittarne per fare polemiche o creare discussioni. Nel lavoro è una giornata positiva. Non perderti in discussioni inutili, cerca di concentrarti su quel che ti interessa davvero.

Scorpione. E’ una giornata un po’ sottotono, strana direi. Cerca di avere prudenza nei rapporti con i parenti e il partner: metti al bando le discussioni. Nel lavoro è difficile stare tranquilli, indipendentemente dall’attività che svolgi.

Sagittario. Il fine settimana potrebbe portare un po’ di problemi nei rapporti con gli altri: consiglio prudenza e pazienza. Nel lavoro se hai un’attività in proprio è decisamente un buon periodo per ottenere qualcosa in più. Il weekend comunque andrà tenuto sotto controllo.

Capricorno. Situazione promettente per i sentimenti: le giornate di sabato e domenica saranno positive per l’amore. Strane sensazioni con il segno dei Pesci. Nel lavoro, anche se dipende dall’attività che svolgi, è difficile stare tranquilli.

Acquario. Se la coppia ha vissuto una situazione critica o da tempo un rapporto non funziona ora è il momento giusto perché le cose cambino. Nel lavoro devi tenere sotto controllo i nervi: in particolare mi rivolgo a coloro che stanno sopportando una situazione difficile da un po’ di tempo.

Pesci. La Luna è nel tuo segno: questo significa che entro domenica troverai una bella serenità interiore. Metti da parte le persone che possono farti male, anche solo con un ricordo. Nel lavoro devi riuscire ad ottenere qualcosa in più: oggi e domani potrai riflettere e prendere qualche decisione.