Domenica 12 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 12 dicembre è il 346º giorno del calendario gregoriano. Mancano 19 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Giovanna Francesca di Chantal (Religiosa)

Etimologia: Giovanna, maschile di Giovanni, deriva dall’ebraico Yehohanan, composto da Yoh o Yah che è l’abbrevazione di Yahweh o Geova (nome proprio di Dio nella tradizione ebraica) e da hanan che significa “ebbe misericordia”, ossia letteralmente “Dio ha avuto misericordia” o anche “dono del Signore”. In passato veniva imposto ad una figlia attesa e desiderata da tanto tempo e nata quando ormai si erano perse le speranze. Celebre fu Giovanna D’Arco, l’eroina che guidò l’esercito francese contro gli inglesi durante la guerra dei cent’anni. Giovanna è tra i 10 nomi femminili più diffusi tra la popolazione adulta italiana, mentre non appare tra i primi 50 nomi più usati per le nuove nate degli ultimi anni

Accadde oggi

1804 – La Spagna dichiara guerra alla Gran Bretagna

Scoperte - 1857 Joseph Gayetty inventa la carta igienica

1901- Nonostante il “fortissimo e gelido vento”, Guglielmo Marconi riceve un segnale radio transoceanico . E’ il primo messaggio radio fra Europa e America, è composto da 3 punti ed è la lettera “S” del codice Morse.

1969- Milano, ore 16.37: una bomba esplode all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Piazza Fontana . La deflagrazione uccide 17 persone e ne ferisce altre 88. Lo stesso giorno viene scoperta una bomba anche nella sede della Banca Commerciale Italiana, fortunatamente inesplosa. Altri tre ordigni esplodono inoltre a Roma facendo complessivamente 17 feriti. Dopo anni di indagini e processi, la strage è ancora senza colpevoli.

2015 - Arabia Saudita: per la prima volta viene esteso il diritto di voto alle donne?

1969 – Strage di piazza Fontana: In un venerdì uggioso di dicembre, Milano vive le ultime ore lavorative della settimana. Alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana la chiusura è stata posticipata di mezz’ora, come solitamente avviene in occasione della borsa-mercato degli operatori dell’agricoltura. Nell’edificio sono presenti in sessanta, tra personale e utenti, diversi seduti intorno al tavolo ottagonale sito al centro della sala principale. Sotto quel tavolo, poco prima, una mano assassina ha nascosto una borsa nera con dentro 7 chili di gelignite (un potente esplosivo utilizzato nelle cave) e un timer impostato sulle 16.37. All’ora esatta un boato scuote la città e una pioggia di schegge di vetro investe decine di passanti. Dentro la banca si materializza l’inferno: al posto del tavolo si è aperta una voragine e tutto intorno è un insieme confuso di marmi, vetri, documenti e corpi straziati. Muoiono sul colpo dodici persone a cui, nelle ore successive, se ne aggiungeranno altre cinque, mentre sono 86 i feriti.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 12 dicembre pongono fortemente l’accento sul proprio aspetto fisico, sul modo in cui si muove e, in generale, su tutto ciò che fanno con il corpo. Con questo non si vuole affermare che essi non pongano alcuna attenzione alla sfera mentale e spirituale; è solo che sono decisamente affascinati dai diversi atteggiamenti che il corpo può assumere; anzi, la loro specialità può a volte essere addirittura quella di leggere il linguaggio del corpo delle altre persone e riuscire a disporre di una sorta di finestra attraverso cui vedere lo stesso emotivo o psicologico di qualsiasi individuo con il quale si trovino ad integrare.

12 dicembre 1821 - Gustave Flaubert è stato uno scrittore francese considerato l'iniziatore del naturalismo nella letteratura francese, è conosciuto soprattutto per essere l'autore del romanzo Madame Bovary e per l'accusa di immoralità che questa opera gli procurò; tuttavia Flaubert viene ricordato in ambito letterario anche per opere quali L'educazione sentimentale oltre che per la sua passione per lo stile e l'estetica.

1915 – Frank Sinatra: Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso e a quegli “occhi azzurri” che hanno ammaliato milioni di spettatori al cinema.

1863 – Edvard Munch: Noto come l’esistenzialista dei fiordi, con la sua pittura anticipò gli aspetti peculiari dell’espressionismo, di cui è considerato il padre.

1969 – Fiona May: Di origine britannica, atleta e poi attrice, è nata a Slough (nel Berkshire, Inghilterra). Ha ottenuto il passaporto italiano dopo il matrimonio con l’astista azzurro Gianni Iapichino.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 12 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. In questa fase potresti finalmente capire cosa fare in ambito amoroso: dicembre favorisce l’amore. Affaticamento in studio e lavoro sono normali ma tu non demordere!

Toro. Questo mese ti sta mettendo alla prova ma non temere perché il 2021 sarà meno turbolento. Per ora sia in amore che sul lavoro ci sono delle tensioni ma tu tenta di fartele scivolare addosso.

Gemelli. Perdere la rotta a volte è normale, affidati a chi hai di più caro, sia in amore che sul lavoro: ti aiuteranno a ritrovare la strada giusta!

Cancro. Attenzione a amore e relazioni stabili: cerchi chiarezza ed è giusto, ma tenta di non insistere troppo. Inizia ad agire ma mantieni la calma, ricorda che non tutti i mli vengono per nuocere.

Leone. Dopo tanto trambusto, oggi finalmente giornata serena. Da oggi sarà tutto in discesa, ma una bella spinta te la darà il 15 dicembre: non temere, manca poco!

Vergine. La stanchezza e la spossatezza di questo mese potrebbero farti perdere le staffe: cerca di non assecondare il malumore, tra poco arriveranno buone notizie che ti daranno la carica per ricominciare.

Bilancia. E’ stato un anno pieno di turbamenti soprattutto amorosi: ci sono stati tradimenti che non hai sopportato. Se non sai quale parte scegliere, è ora che tu ti decida a prendere la tua decisione.

Scorpione. Sei stressato ma a tuo favore hai le stelle! Questo fine settimana ti porterà solo notizie positive, specialmente in amore.

Sagittario. Insieme al Leone siete i segni più forti di queste 24 ore. Tutti i tuoi sforzi verranno finalmente ricompensati. Usa questa positività anche per riaccendere il rapporto!

Capricorno. Ciò che proroghi non scomparirà magicamente! Affronta le questioni lasciate in sospeso, anche se spinose: potresti ritrovare la serenità persa.

Acquario. Il cielo che sta sopra di te è molto ambiguo, forse perché un po’ lo sei anche tu: cerca chiarezza ma soprattutto cerca di fare chiarezza tu stesso e non ti aspettare sempre un primo passo dagli altri.

Pesci. Sembri nervoso, forse anche troppo. Non è un bel periodo, neanche per i segni che ti circondano. Cerca di essere più comprensivo con chi hai vicino.