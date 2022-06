Sabato 11 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

L’11 giugno è il 162° giorno del calendario gregoriano. Mancano 203 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Barnaba (Apostolo)

Accadde Oggi

1184 a.C.- Menelao, re di Sparta, muove guerra a Troia dopo il rapimento di sua moglie Elena da parte del principe Paride.

Menelao, re di Sparta, muove dopo il rapimento di sua moglie Elena da parte del principe Paride. 1509 – Matrimonio di Enrico VIII d’Inghilterra e Caterina d’Aragona

1775 – Luigi XVI di Francia viene incoronato re di Francia

1644 – Il fisico Evangelista Torricelli presenta il barometro di sua invenzione per la misurazione della pressione atmosferica.

Il fisico presenta il di sua invenzione per la misurazione della pressione atmosferica. 1943 – Le truppe britanniche occupano l’isola di Pantelleria .

Le occupano l’isola di . 1962- John e Clarence Anglin, insieme a Frank Morris, riescono a fuggire dal penitenziario di Alcatraz . I tre si erano conosciuti durante precedenti detenzioni e avevano già tentato di evadere dal carcere di Atlanta.

. I tre si erano conosciuti durante precedenti detenzioni e avevano già tentato di evadere dal carcere di Atlanta. 1984- Muore a Padova Enrico Berlinguer , segretario generale del Partito Comunista Italiano dal 1972. Berlinguer era stato colpito da un ictus, sul palco di Piazza della Frutta, durante un appassionato comizio elettorale. Sebbene provato, era riescito a terminare il discorso.

, segretario generale del Partito Comunista Italiano dal 1972. Berlinguer era stato colpito da un ictus, sul palco di Piazza della Frutta, durante un appassionato comizio elettorale. Sebbene provato, era riescito a terminare il discorso. 2002- Il congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, attribuisce ufficialmente al fiorentino Antonio Meucci il primato della invenzione del telefono a oltre un secolo dalla sua morte. La risoluzione, presentata dal deputato italoamericano Vito Fossella, viene approvata per acclamazione.

a oltre un secolo dalla sua morte. La risoluzione, presentata dal deputato italoamericano Vito Fossella, viene approvata per acclamazione. 2009 – L’influenza suina (il ceppo H1N1) viene classificta come pandemia globale. E’ la prima volta dopo 52 anni.

(il ceppo H1N1) viene classificta come E’ la prima volta dopo 52 anni. 2018 – Svolta per la nave Aquarius con 629 migranti a bordo: la Spagna annuncia di volerla accogliere dopo il rifiuto delle autorità italiane. Sarà scortata da navi italiane, che assicureranno assistenza medica e rifornimenti alle persone che sono a bordo.

1993 – Jurassic Park esce nelle sale: Un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben tre premi Oscar (sonoro, montaggio ed effetti speciali). Il vero grande successo fu al botteghino, dove fece registrare uno dei maggiori incassi della storia del cinema: circa 969 milioni di dollari, secondo incasso di sempre dopo Titanic.

Nati

Sei nato oggi? Hai un animo sensibile e delicato, sei molto legato alla tua famiglia, al partner, ai figli e agli amici. Il tuo ideale è vivere in armonia e per riuscirci sei disposto a sacrificare carriera e successo. Hai spiccate doti artistiche: coltivale ed oltre all’amore potrai contare anche sul successo.

1864 – Richard Strauss: Compositore e direttore d’orchestra tedesco della seconda metà dell’Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura.

1910 – Jacques-Yves Cousteau: Tutta la sua esistenza è trascorsa all’insegna dell’avventura e dell’esplorazione di nuovi mondi, in primis delle profondità degli oceani, portati a conoscenza del mondo grazie all’indiscussa abilità dietro la macchina da presa.

1959 – Hugh Laurie: è Dr House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo, che ha interpretato nell’omonima serie per otto stagioni dal 2004 al 2012.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 11 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: una giornata importante in cui dovrete cercare di ridefinire il vostro rapporto. Tensioni e nervosismo sul lavoro

Toro: la Luna in opposizione di questa giornata richiede un po’ di cautela nei rapporti. Qualcuno ha già notato un miglioramento sul lavoro.

Gemelli: una giornata assolutamente positiva, un fine settimana pieno di aspettative. Vi siete impegnati parecchio sul lavoro, coglietene i frutti.

Cancro: se vi piace molto una persona, in questi giorni non dovreste perdere troppo tempo. I più giovani sono pronti per poter dar sfogo alle proprie aspirazioni professionali.

Leone: se dovete mettere delle cose in chiaro con il vostro partner, meglio andarci con cautela. Qualche piccolo intoppo o fastidio sul lavoro in giornata.

Vergine: se c’è qualcosa di cui vorreste parlare, questo è il momento giusto per farlo. Ci vuole un po’ di attenzione nel rapporto con gli altri sul lavoro.

Bilancia: oggi siete a corto di pazienza, meglio rimandare a domani tutte le discussioni. Pazienza anche sul lavoro prima di prendere una decisione.

Scorpione: è un giorno, questo, che nasce sotto la protezione della Luna. Sul lavoro, è importate seguire con assiduità i progetti in ballo.

Sagittario: fine settimana che promette decisamente bene per le relazioni. Cercate di valutare con attenzione le proposte di lavoro che vi giungeranno.

Capricorno: una giornata decisamente migliore rispetto a quelle trascorse. Sul lavoro, però, c’è ancora qualche rivalità da appianare.

Acquario: è da qualche tempo che ci sono delle piccole tensioni nel fine settimana. State attenti sul lavoro, perché potrebbe scappare una parola di troppo.

Pesci: una bella Luna oggi, che garantirà almeno emozioni positive. Se avete un’attività indipendente, troverete qualche ostacolo.