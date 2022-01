10eLotto, Veneto fortunato: centrate vincite per oltre 42 mila euro

Il 10eLotto premia il Veneto: nel concorso del 15 gennaio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per oltre 42 mila euro. A Fossalta di Piave, in provincia di Venezia, è stato centrato un 6 Oro da 22.500 euro mentre a Vicenza si festeggia con un 9 da 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 23,8 milioni di euro in tutta Italia e 158,3 milioni dall'inizio dell'anno.