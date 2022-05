Un secolo di vita al servizio degli altri: buon compleanno Teresa

Domenica 29 maggio Teresa Mastrotto ha scritto un secolo di storia.

Nativa di Alvese ma sempre residente ad Arzignano, Teresa, mamma di 4 figli, rimane vedova nel 1985. Volontaria alla Canonica Ognissanti di Arzignano e al Centro Scalabrin, dove alcuni anni fa ha deciso di venire ad abitare di sua spontanea volontà, negli anni ha seguito uno dei figli missionario in Amazzonia, visitandolo per ben 7 volte proprio in Amazzonia e in quelle occasioni aiutando le persone più povere.

Sempre desiderosa di imparare e di conoscere la vita, a 80 anni si è iscritta all’Università degli Anziani e nel giorno della sua festa ha recitato una poesia senza esitazioni e fiera di essere testimonianza di vita.

“In queste occasioni – ha dichiarato l’assessore comunale Masiero – ci si rende conto del valore della vita, dell’importanza della famiglia e si lascia un segno concreto alle generazioni future”.

Nel giorno del suo compleanno, al Centro residenziale anziani “Scalabrin” si è svolga una piccola cerimonia con tutti i parenti e alla presenza dell’assessore comunale Masiero per festeggiare i 100 anni di nonna Teresa.