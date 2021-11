Mercoledì 10 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 314° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 51 giorni.

Santi del giorno: San Leone I, detto Magno (Papa e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Leone, nella Grecia classica, “Léon” era un personale abbastanza frequente, in auge grazie all’omonimo, formidabile felino. Anche a Roma, per lo stesso motivo, “Leo” divenne presto un “cognomen” alquanto diffuso. Ben tredici pontefici lo scelsero poi come appellativo, a testimonianza della sua diffusione anche in ambienti cristiani.

Giornata mondiale

Giornata Mondiale degli stagisti

Giornata Mondiale per la scienza, la pace e lo sviluppo

Accadde Oggi

1859 – Trattato di Zurigo: la Lombardia viene ceduta dall’Impero austro-ungarico al Regno di Sardegna

1871- Henry Stanley ritrova l’esploratore David Livingstone . Lo scopritore delle cascate Vittoria non dava più notizie di sé da quando s’era avventurato alla ricerca delle sorgenti del Nilo. Nel vederlo Stanley esclamò la famosa frase: “Il Dottor Livingstone, suppongo?”.

1902 – Inaugurata l'Università Bocconi: Avvicinare l'istruzione universitaria alla vita reale e fare di cultura e scienza un binomio imprescindibile nella crescita di un ceto imprenditoriale capace di guardare all'Europa e oltre.

1928 - Hirohito diventa Imperatore, all'età di 27 anni. Il Giappone ha un nuovo 'capo', il 124° della discendenza. l'Imperatore del Giappone era una figura semidivina e con il riguardo che si riserva e gli onori che si conferiscono alle divinità era trattato. Sotto di lui, il Giappone subì la bruciante sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. Il suo regno, controverso per il suo ruolo svolto durante il secondo conflitto mondiale, si concluse nel 1989, alla sua morte, rendendolo così, il più longevo Imperatore della lunghissima storia giapponese: ben 61 anni.

1938- Muore Mustafa Kemal, per tutti Atatürk, cioè «padre dei Turchi». Fondatore e primo presidente della Repubblica turca, nata nel 1923 sulle ceneri dell' impero ottomano. È l'artefice della laicizzazione dello Stato e della emancipazione delle donne.

1975 – Trattato di Osimo : Il ministro degli Esteri italiano, Mariano Rumor, e l'omologo jugoslavo, Miloš Mini?, si ritrovarono alla Villa Leopardi-Dittajuti, nel comune di Osimo (in provincia di Ancona), per firmare un accordo che pone fine a oltre trent'anni di tensione tra Italia e Jugoslavia sulla questione istriana. L'Italia rinuncia alla Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. Il trattato riconosce lo stato di fatto che si era venuto a creare nel 1947, dopo l'occupazione dell'Istria italiana da parte jugoslava.

1982- Muore Leonid Il'i? Bre?nev . Nato nel 1906, Breznev appartiene alla generazione di comunisti sovietici che crebbe politicamente nel periodo più buio del regime staliniano.

. Nato nel 1906, Breznev appartiene alla generazione di comunisti sovietici che crebbe politicamente nel periodo più buio del regime staliniano. 1995 – In Nigeria, l’autore televisivo, romanziere, imprenditore ed ambientalista Ken Saro-Wiwa e altri otto attivisti del Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni (Mosop), vengono impiccati dalle forze governative

Nati il 10 novembre

Sei nato oggi? Hai una mente aperta ed elastica; nel lavoro sei in grado di giudicare con prontezza, di agire in modo sicuro e determinato e le tue scelte sono così innovative e felici da assicurarti ben presto il successo. In amore invece sei estremamente romantico e sognatore e raggiungi la serenità solo dopo qualche delusione.

1928 – Ennio Morricone: Immaginare il cinema senza le sue musiche evocative è come ammirare una bella statua senza aver mai conosciuto la Pietà di Michelangelo. Compositore e direttore d’orchestra come pochi nella storia, per i musicisti di ogni genere e lingua è semplicemente “il Maestro”.

1483 – Martin Lutero: La storia lo ricorda come l’uomo dello scisma, che con le proprie idee “rivoluzionarie” segnò il destino del Cristianesimo, dando vita a una “seconda” via verso la salvezza dell’anima.

Scomparsi oggi:

2010 – Dino De Laurentiis: Nato a Torre Annunziata, nel napoletano, è stato un produttore cinematografico di grande successo. Ha prodotto film di altissimo rilievo e popolarità. Da piccolo lavora nella bottega di spaghetti del padre, fino a quando si trasferisce a Roma per diventare attore: inizia così la carriera nel cinema ma come produttore. Con il tempo ha un ruolo fondamentale nella produzione cinematografica italiana.

1891 – Arthur Rimbaud: Insieme con Mallarmé e Verlaine è ricordato nella storia della letteratura come il poeta maledetto per eccellenza. Nacque a Charleville, nel nord della Francia e morì a Marsiglia nel 1891.

1997 – Ave Ninchi: Tra gli anni Quaranta e Sessanta è stata una grande protagonista del cinema italiano, in particolare della commedia accanto a mostri sacri come Totò e Aldo Fabrizi. Nata ad Ancona.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 10 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – In amore, vivi con attenzione ciò che ti succederà. Sul lavoro invece, è tempo di progettare ed investire sul tuo futuro.

Toro – In amore la Luna contraria consiglia prudenza. Sul lavoro invece sei molto concentrato e questo è senz’altro un punto a tuo favore.

Gemelli – In amore se hai qualcosa da dire al partner, fallo oggi. Sul lavoro invece se hai delle questioni legali da risolvere devi muoverti per tempo.

Cancro – In amore, l’opposzione di Venere ti rende dubbioso. Sul lavoro invece ci sono dei cambiamenti in arrivo, cerca di progettare il tutto con calma.

?Leone – La Luna in opposizione consiglia prudenza nei sentimenti. Sul lavoro invece cerca di restare calmno, ci sono tensioni nell’aria.

Vergine – In amore se sei in coppia non fermarti proprio ora, soprattutto se hai in mente grandi progetti. Sul lavoro invece devi metterti in gioco, le proposte non mancheranno.

Bilancia – In amore consiglio prudenza se hai a che fare con una persona del Cancro, sei alla ricerca di conferme. Sul lavoro invece è arrivato il momento di prendere delle decisioni.

Scorpione – In amore non perdere la pazienza, la Luna oggi è contraria. Sul lavoro invece mantieniti lontano dalle polemiche, le soluzioni che stai cercando arriveranno.

Sagittario – La Luna in bell’aspetto favorisce i cuori solitari. Sul lavoro invece ci saranno cambiamenti all’orizzonte.

Capricorno – Giornata interessante per i sentimenti quella di oggi, sii ricettivo. Sul lavoro invece devi ricominciare a pensare positivo.

Acquario – Con la Luna nel segno i prossimi due giorni si preannunciano importanti. Sul lavoro invece favoriti i ragazzi che hanno una prova da superare.

Pesci – Luna nel segno questo weekend, consiglio già da ora di programmare qualcosa di piacevole. Sul lavoro invece è il momento di ripartire.