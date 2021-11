Mercoledì 1 dicembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il primo dicembre è il 335º giorno del calendario gregoriano. Mancano 30 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Eligio (Vescovo)

Giornata mondiale contro l’AIDS

Accadde oggi

1640 – Dopo oltre 60 anni di dominazione spagnola il Portogallo riacquista l’indipendenza : a Lisbona un gruppo di nobili uccide il ministro di re Filippo III d’Asburgo e designa re il duca di Braganza.

Dopo oltre 60 anni di dominazione spagnola il : a Lisbona un gruppo di nobili uccide il ministro di re Filippo III d’Asburgo e designa re il duca di Braganza. 1913 – Ford introduce la catena di montaggio: Decine di operai in fila, lungo un nastro trasportatore, che ripetono gli stessi gesti a un ritmo cadenzato. Funziona così la catena di montaggio, introdotta per la prima volta nelle fabbriche da Henry Ford il 1° dicembre del 1913. Riduce il tempo di assemblaggio di uno chassis dalle 12 ore e mezza di ottobre a 2 ore e 40 minuti, il suo successo introduce la divisione dei ruoli tra gli operai e da il via all’era del “fordismo”, ovvero della produzione di massa.

Decine di operai in fila, lungo un nastro trasportatore, che ripetono gli stessi gesti a un ritmo cadenzato. Funziona così la catena di montaggio, introdotta per la prima volta nelle fabbriche da Henry Ford il 1° dicembre del 1913. Riduce il tempo di assemblaggio di uno chassis dalle 12 ore e mezza di ottobre a 2 ore e 40 minuti, il suo successo introduce la divisione dei ruoli tra gli operai e da il via all’era del “fordismo”, ovvero della produzione di massa. 1925– E’ pronunciata la sentenza istruttoria nel processo per l’assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti . I mandanti vengono assolti e gli esecutori materiali sono rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio involontario. Il reato di sequestro di persona era stato già estinto per una precedente amnistia.

. I mandanti vengono assolti e gli esecutori materiali sono rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio involontario. Il reato di sequestro di persona era stato già estinto per una precedente amnistia. 1955 – Rosa Parks si ribella alla segregazione sugli autobus: A Montgomery, capitale dell’Alabama, sono le sei del pomeriggio, quando una sarta di 42 anni prende posto nell’autobus giallo e verde della Cleveland Avenue, per rincasare dopo una giornata di lavoro. La donna ignora che di lì a poco quell’autobus la porterà dritto dritto nella storia!

A Montgomery, capitale dell’Alabama, sono le sei del pomeriggio, quando una sarta di 42 anni prende posto nell’autobus giallo e verde della Cleveland Avenue, per rincasare dopo una giornata di lavoro. La donna ignora che di lì a poco quell’autobus la porterà dritto dritto nella storia! 1970 – Il parlamento italiano approva la legge che regola l’istituto del divorzio . La legge porta il nome dei primi firmatari, Loris Fortuna e Antonio Baslini.

. La legge porta il nome dei primi firmatari, Loris Fortuna e Antonio Baslini. 1973– Muore David Ben-Gurion . Tra i padri fondatori dello Stato di Israele, alla nascita del nuovo paese, ne diventa primo ministro. Alla guida del paese durante la crisi del canale di Suez, spesso e’ criticato per non aver restituito agli stati confinanti le terre occupate nel 1967 con la guerra dei sei giorni.

. Tra i padri fondatori dello Stato di Israele, alla nascita del nuovo paese, ne diventa primo ministro. Alla guida del paese durante la crisi del canale di Suez, spesso e’ criticato per non aver restituito agli stati confinanti le terre occupate nel 1967 con la guerra dei sei giorni. 1989– Tre settimane dopo il crollo del muro di Berlino, Giovanni Paolo II riceve in Vaticano il leader russo Mikail Gorbaciov . E’ la prima volta che un segretario generale del Partito comunista sovietico incontra il Papa.

Tre settimane dopo il crollo del muro di Berlino, . E’ la prima volta che un segretario generale del Partito comunista sovietico incontra il Papa. 1990– Operai francesi e britannici, addetti allo scavo del Canale della Manica, si incontrano a 40 metri di profondità , sotto il fondale della Manica. E’ il primo collegamento terrestre tra Gran Bretagna ed Europa continentale dall’ultima glaciazione.

, sotto il fondale della Manica. E’ il primo collegamento terrestre tra Gran Bretagna ed Europa continentale dall’ultima glaciazione. 1995 – La nazionale italiana di Pallavolo , guidata da Julio Velasco , vince per la prima volta la coppa del mondo .

– La , guidata da , vince per la prima volta la . 2004 – Viene approvata in Italia una riforma del sistema giudiziario che prevede a separazione delle carriere tra magistratura giudicante e pubblici ministeri.

Viene approvata in Italia una che prevede a tra magistratura giudicante e pubblici ministeri. 2005 – Il Sudafrica diventa il quinto paese al mondo a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso .

– Il diventa il quinto paese al mondo a riconoscere il . 2006 – Si conclude formalmente la missione italiana in Iraq.

Nati

Sei nato oggi? Sei determinato, coraggioso, intraprendente e sai muoverti fra le insidie della vita con rara abilità. Nel lavoro dovrai affrontare molte battaglie ma da tutte uscirai vincente e alla fine conquisterai una posizione di grande importanza. In amore la tua generosità sarà ben presto premiata e potrai contare su una felice vita a due.

1935 – Woody Allen: Un genio della commedia humour, che con i suoi film (sceneggiati, diretti e interpretati da lui) ha ritratto in maniera dissacrante la società americana, non lesinando mai citazioni colte di grandi registi del passato, da Bergman a Fellini.

1941 – Federico Faggin: È il papà del microprocessore, quel congegno che scandisce in ogni aspetto la quotidianità di miliardi di persone. Nato a Vicenza, prima ancora di laurearsi in Fisica all’Università di Padova, è già un esperto di calcolatori elettronici, progettati per la Olivetti di Borgolombardo. Assunto nel 1967 dall’azienda italo-francese SGS-Fairchild, dalla stessa viene inviato a Palo Alto, in California, per approfondire le sue ricerche.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 1 dicembre: super mercoledì per amore e lavoro. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – In amore nel mese di dicembre Venere contraria può riportare i dubbi del passato. A lavoro si sblocca qualcosa, discussioni per contratti.

Toro – In amore Venere favorevole per tutto il mese favorirà i sentimenti. A lavoro i problemi burocratici portano piccoli ritardi che vanno gestiti con attenzione.

Gemelli – In amore se una persona ti piace aspetta un po’ di tempo prima di dichiararle amore eterno. A lavoro ti senti più forte e Giove e Saturno favorevoli hanno già portato novità.

Cancro – In amore Venere opposto potrebbe generare fiducia, forse qualche momento di disagio in questi primi giorni di dicembre. A lavoro chi ha un’attività indipendente può stipulare un accordo entro maggio.

Leone – In amore Mercurio è favorevole fino al giorno 13, potresti fare degli incontri speciali che si riveleranno importanti. A lavoro qualcuno deve dire addio a una situazione difficile.

Vergine – In amore bello questo transito di Venere favorevole, vale la pena di sfruttarlo. A lavoro sei concentrato, e ci sono in arrivo nuove occasioni da sfruttare nel tuo settore.

Bilancia – In amore piccole dispute tra innamorati vanno bloccate per tempo, Venere è contraria già dal mese scorso. A lavoro un atteggiamento diplomatico ti ha aiutato spesso a superare problemi.

Scorpione – In amore Venere per tutto il mese sarà favorevole. È un periodo interessante per fare delle conoscenze. A lavoro si possono risolvere discussioni riguardanti il tuo futuro.

Sagittario – In amore si parte con una Venere neutrali, ma gli amore che sono nati nel mese di ottobre continuano. A lavoro puoi ricevere una conferma, un recupero è dietro l’angolo con Giove e Saturno favorevoli.

Capricorno – In amore questo nuovo mese nasce con Venere nel tuo spazio zodiacale, e questo è di buon auspicio per i sentimenti. A lavoro ti sembra di fare molto e ottenere meno, ci sono preoccupazioni per un parente o in famiglia.

Acquario – In amore con Marte dissonante attenzione alle polemiche che nascono per motivi banali. A lavoro entro la fine di questo mese sarà possibile concludere un accordo.

Pesci – In amore spero che la maggioranza dei nati abbia superato la crisi di metà agosto. A lavoro il tuo desiderio di cambiare sta crescendo, potresti decidere di andartene da un gruppo se non ti soddisfa più.