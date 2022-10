Antonio Simeone del Palladio '98 si aggiudica il Rodeo di 4^ a Sovizzo.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Sovizzo nel weekend scorso c’è stato il Rodeo di 4^ categoria maschile con 48 contendenti. L’hanno diretto Annamaria Ambrosini e Enrico Dal Monte che hanno decretato la vittoria di Antonio Simeone del Palladio 98. Nota penna che scrive di tennis vicentino, Simeone ha dovuto mettere in campo tutto il suo “mestiere” per stoppare la cavalcata del Nc Roberto Peruzzi. Il giocatore di casa Peruzzi, è stato sconfitto al settimo incontro da Simeone dopo una battaglia finita al terzo set. Terzi posti per Enrico Putin under 16 del Ct Vicenza e per Giacomo Bruttomesso dei Comunali di Vicenza. Società che si appresta a presentare la loro prima squadra. Venerdì 28 in Corso Andrea Palladio a Vicenza presso il Palazzo Trissino-Baston alle ore 12, il presidente della Società tennistica dei Comunali, presenterà il percorso del suo team di A2. Debutterà in casa alle ore 10 del 30 Ottobre contro il team leccese Mario Stasi e due giorni dopo sempre in Via Monte Zebio a Vicenza contro la compagine romana del Ferratella. L’altra compagine vicentina di A2 è il Bassano che ha pareggiato 3-3 in casa contro il Massalombarda e Domenica 30 sarà a Casale Monferrato.