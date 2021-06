Vaccinazione Covid, prima dose per il sindaco Rucco

Mercoledì 16 giugno il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, classe 1974 , si è recato all'hub della Fiera per ricevere la prima dose del vaccino Pfizer.

Ha aspettato in coda il proprio turno e, dopo essere stato vaccinato, ha atteso i 15 minuti canonici post iniezione.

“Questa volta – dichiara Rucco – non sono venuto in sopralluogo da sindaco, ma come cittadino utente di questa efficiente realtà che abbiamo messo in piedi con l'Aulss 8 Berica. Ora che finalmente è venuto il mio turno, mi sono vaccinato con grande convinzione perché credo nella scienza e nella medicina. Vaccinarsi non è solo un gesto di autotutela, ma anche un atto di responsabilità verso gli altri, soprattutto i più fragili. Invito tutti i miei concittadini ad aderire alla campagna vaccinale in modo da uscire tutti insieme al più presto dalla pandemia”.