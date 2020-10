Offerte di lavoro: Unicomm cerca personale nel Vicentino

Il gruppo Unicomm (Emisfero, Famila A&O), per la provincia di Vicenza, è alla ricerca di nuove posizioni lavorative. In particola Capi Reparto e Specialisti da inserire nei reparti: Macelleria - Ortofrutta - Gastronomia - Pescheria - Pane Pasticceria - Scatolame - No Food.

La società ricerca persone con esperienza nella mansione, conoscenza della Moderna Distribuzione Organizzata, oltre a flessibilità, spirito di squadra e buone doti di comunicazione con il cliente.

Chi è interessato può proporre la propria candidatura compilando il form dedicato; in alternativa, c'è la possibilità di inviare il curriculum vitae, compilando la sezione "Candidatura Spontanea"