Fidas Vicenza - Il dono del sangue scorre online e sui social

“Vogliamo un’Associazione sempre più capace di dialogare a 360 gradi con donatori ed aspiranti tali. È un’Associazione in cui la componente giovane è significativa, ma che intende porsi in relazione con tutti i soci sfruttando i canali più idonei a raggiungere ciascuna categoria. Fulcro della nostra azione, però, resta come sempre la persona, attorno alla quale vengono fatti progetti e raggiunti risultati. Ed i nostri volontari sul territorio rappresentano la forza vitale che fa grande Fidas Vicenza nel segno del dono del sangue e della solidarietà”. Con queste parole, la presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron, commenta con entusiasmo i dati relativi all’utilizzo del sito internet associativo, www.fidasvicenza.com, recentemente snocciolati dalla Commissione Social che opera proprio nell’ambito dell’Associazione.

Il 2022, infatti, è stato l’anno dei grandi numeri, con oltre 39 mila accessi al sito di Fidas Vicenza, più di 1.400 promesse di donazione e circa 13 mila donatori che hanno deciso di prenotare la propria donazione direttamente attraverso il sistema interattivo.

L’innovazione, insomma, è sempre più al servizio della persona e del dono. “Anche grazie a questo importante mezzo di massa per raggiungere i cittadini ed i donatori – aggiunge la presidente Peron – riusciamo a garantire una raccolta costante di sangue costante. Naturalmente, a fianco al sito non può mancare la presenza nei social network, divenuti negli ultimi anni irrinunciabili per qualsiasi progetto si intenda realizzare. Il nostro è un progetto di vita, la tecnologia ci aiuta a massimizzare il risultato delle energie che dedichiamo”.

Tre sono gli uomini chiave che hanno reso possibile questo percorso di crescita multimediale, grazie alla Commissione Social: Giulio Vialetto, Davide Arsego e Flavio Corà.

“Progetti e nuove proposte vengono discussi ed elaborati in un team di giovani – spiega Vialetto – a cui viene data l'opportunità di mettersi in gioco ed imparare qualcosa di nuovo grazie alla contaminazione reciproca. Chi partecipa alla Commissione Social ha diverse esperienze educative e professionali, ma sono accomunati da curiosità, voglia di lavorare assieme e passione per la tecnologia”.

Concetti condivisi anche da Davide Arsego, Pay Per Click Specialist, che ha reso possibile il rinnovamento del sito internet associativo. “Non si è trattato solo di creare qualcosa di graficamente bello – sottolinea Arsego – ma di analizzare con precisione i nostri utenti, donatori e non. Durante la pandemia i canali digitali sono stati essenziali per informare i soci e raccogliere le promesse di donazione”.

Al loro fianco nello studio delle campagne pubblicitarie, Flavio Corá, appassionato di grafica e design. “Fidas Vicenza è stata lungimirante, perché fin da tempi non sospetti – aggiunge Corà – si è dotata di software innovativi, con i quali mi sono cimentato per raggiungere i migliori risultati”.

L’ultima sfida è quella dell’intelligenza artificiale per rendere meno gravosi gli adempimenti burocratici per gli operatori e mettere in relazione donatori ed aspiranti tali con la rete di volontari in tempo quasi reale. “Non manchiamo di innovazione. Recentemente abbiamo dato vita ad un progetto finalizzato a migliorare l'attività della Segreteria provinciale utilizzando l'intelligenza artificiale. La tecnologia è al nostro servizio – concludono Vialetto, Arsego e Corà – ma dobbiamo sfruttarla al meglio per trarne i maggiori benefici possibili”.