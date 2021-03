Coronavirus, bloccato un altro lotto di Astrazeneca: astensione del 50%

Alle 8 di lunedì 15 marzo si contano 841 positivi su 11.733 tamponi effettuati, con un incidenza (positivi su tampone) del 7,17% incidenza. Gli attualmente positivi sono 35.324 di cui 17mila asintomatici. La situazione negli ospedali vede 1.614 ricoverati Covid-19 di cui 202 in Terapia intensiva e 1.412 in area non critica.

BOLLETTINO VENETO 15 MARZO ORE 8

Data lettura dei contagi da Covid-19 in Veneto, il governatore Luca Zaia fa una riflessione sulle restrizioni imposte dal passaggio in zona rossa:" Io spero che sia due settimane e basta", sottolinea il presidente.

"La zona rossa -sottolinea Zaia - arriva in virtù di una legge nazionale, ispirata come parametri dal Comitato tecnico scientifico. C'è chi dice "non siamo andati in zona rossa a dicembre e avevamo più pressione ospedaliera"; vero, ma in quel periodo è nato un dibattito che poi ha portato a modificare i parametri per quanto riguarda Rt e incidenza".

Un'altra brutta notizia arriva invece dalla Procura di Biella: "I Nas e hanno bloccato in via precauzionale un altro lotto di AstraZeneca (ABV5811) dopo quanto successo in Piemonte. Il blocco riguarda non solo il Veneto, ma tutta Italia. Capite che è un altro duro colpo. È una scelta in via precauzionale, ma bisogna chiarirlo velocemente".

Si parla di un lotto di 41.300 dosi, di queste ne sono state utilizzate 20.952 in tutte le Ulss del Veneto tranne la 1 e la 9, sono quindi bloccate 20.348 dosi.

Ritiri che stanno seminando il terrore: "C'è paura ora nelle vaccinazioni - sottolinea il governatore - c'è un 50 per cento di defezioni. Faccio un appello: almeno chiamate per disdire, c'è anche chi lo vuole fare il vaccino".