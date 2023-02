Portano il cane in pensione sano e ne esce moribondo, il proprietario sporge denuncia

Enpa Thiene Schio chiede giustizia per Zar, un cane portato in una pensione in condizioni di salute ottime e che, quando la famiglia è andata a riprenderlo, è stato trovato malato. E poi è morto dopo un giorno. La vicenda è stata portata alla luce attraverso un post sui social che ha fatto molto discutere. Come raccontato dall'Enpa, Zar è un cagnolino anziano molto amato dalla sua famiglia, la quale, per le vacanze di Natale lo affida a una nota pensione per animali nella zona dell'Alto Vicentino. Quando vanno a riprenderlo, lo trovano in uno stato pietoso, praticamente moribondo. Il povero animale morirà il giorno dopo di setticemia. Ma cosa è successo? Come può un cane entrare sano in una pensione e uscire moribondo?

"Vado a prendere il mio cane dopo 14 giorni, e lo trovo in fin di vita, a causa di un morso subito non meno di una settimana fa, forse 10 giorni fa, e di cui non sono stato mai avvisato. Il cane è dimagrito da 22 a17 kg, pelle e ossa con una ferita sanguinante sulla coda e un enorme gonfiore alla coscia dato dall' infezione. Immediatamente lo porto dal veterinario ma pur operandolo subito era troppo debilitato avendo perso 5 kg". La testimonianza del proprietario di Zar è toccante e, dopo aver sporto denuncia, la famiglia ha deciso di rendere pubblica la storia del cagnolino: "Non vogliamo che succeda ad altri cani, ed è giusto mettere in guardia tutti".



La prima foto è di Zar prima di essere portato in pensione, la seconda dopo 14 giorni. (Fonte Enpa Schio Thiene)