Fobie nei cani, le paure più comuni e come affrontarle

I cani sono animali giocherelloni, allegri e molto sensibili, sotto alcuni aspetti hanno un carattere simile al nostro. Come noi possono avere paure e fobie: mentre le prime sono molto diffuse, e da un certo punto di vista aiutano il peloso a sopravvivere, le fobie possono avere delle conseguenze anche importanti sulla loro qualità della vita.

Se la paura consiste in una reazione naturale a determinati stimoli che coinvolgono l’udito, la vista e il tatto facendo scattare nel quattro zampe un meccanismo di autodifesa che dura il tempo limitato dell’evento, ben diversa è la fobia.

Come riconoscere la fobia in un cane

Lo stato fobico viene generato da uno stimolo reale, come può essere un tuono, ma che perpetua anche quando lo stimolo non c’è più. Il cane teme che la causa della sua ansia possa verificarsi nuovamente e quindi tende a cercare ogni possibile segnale. Ad esempio un pet con la fobia dei temporali, se sente una porta sbattere, si nasconderà tremante in un luogo a lui sicuro.

Il cane manifesta il suo stato fobico ansimando, tremando, inoltre tende a nascondersi e questo stato di ansia in alcuni casi lo può portare a urinare in modo incontrollato o a vomitare.

Quali sono le fobie più diffuse nei cani

Le fobie possono essere causate da fattori genetici, traumi legati ad esperienze negative e in alcuni casi anche da una mancata socializzazione. Ce ne sono alcune che ricorrono frequentemente nei pet

Ansia da separazione

Tra le fobie più diffuse c’è l’ansia da separazione, in alcuni casi è legata ad una questione genetica, infatti, ci sono delle razze particolarmente predisposte a questa fobia come ad esempio i pastori. La maggior parte delle volte, però, questa ansia è da ricercare in traumi che affondano nel passato come può essere l’abbandono, il trasferimento in una nuova casa, la morte del padrone e un cambiamento repentino dello stile di vita.

La visita dal veterinario

Altra fobia molto comune è legata al veterinario, nonostante il medico si prenda cura di lui la grande sensibilità dei cani li porta a percepire l’ansia del suo padrone e la paura dei suoi simili. Inoltre in uno studio veterinario il pet si confronta con suoni, odori e sensazioni che in alcuni casi potrebbero spaventarlo.

Fuochi d’artificio

I cani hanno un udito molto sviluppato rispetto al nostro, quindi i rumori improvvisi e molto forti possono spaventarli, come appunto i fuochi d’artificio. La fobia però, non è legata solo al suono, ma anche agli odori che per il cane risultano poco gradevoli.

Paura dei temporali

La paura dei temporali è una fobia che non colpisce solo gli uomini, ma anche i quattro zampe. Come per i fuochi d’artificio, l’ansia generata nel peloso è legata al rumore improvviso percepito in modo esponenziale. Ad aggravare la fobia dei pet, c’è anche l’elettricità statica. I temporali ne liberano una grande quantità nell’aria generando un formicolio nel pelo del cane che di conseguenza fugge alla ricerca di un posto in cui l’elettricità statica sia minore.

Fobia delle scale

Molti cani non hanno paura di salire o scendere le scale, per altri invece queste rappresentano un vero e proprio elemento di ansia e stress che in alcuni casi sfocia in fobia. La causa principale va ricercata in traumi legati al passato, in alcuni casi a creare un senso di paura è lo stato fisico soprattutto in quei cani che soffrono di artrite e displasia dell’anca.

Andare in auto

Andare in auto per alcuni cani rappresenta una vera e propria fonte di stress che cresce con l’aumentare della velocità. I cani infatti vengono spaventati dagli oggetti che passano rapidamente nella direzione opposta causando una specie di mal d’auto.

Oggetti sconosciuti

I cani sono animali curiosi pronti alla scoperta, ma ci sono degli oggetti che possono creare in loro delle fobie perché non li hanno mai visti, per il loro rumore o la forma che non riescono a riconoscere. Non è raro vedere un quattro zampe alle prese con stati di ansia davanti a palloncini, aspirapolvere oppure ombrelli.

Come affrontare le fobie dei cani

Far superare ad un cane le proprie fobie non è semplice, c’è bisogno di pazienza, tanto lavoro, ma soprattutto di un esperto specializzato in comportamenti degli animali domestici che ci permetterà di affrontarle nel modo migliore insieme al quattro zampe.