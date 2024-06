Sono nati nuovi cigni al Lago di Fimon

Un batuffolo bianco ha catturato l'attenzione e la meraviglia di chi passeggia lungo le sponde del Lago di Fimon. Anche quest'anno, è nata una nuova covata, aumentando temporaneamente la popolazione di questi eleganti uccelli. Tuttavia, quando i cigni diventano adulti, spesso volano via, mantenendo il numero degli esemplari sotto controllo, attualmente a Lago di Fimon vivono una quindicina di cigni. È la natura stessa a regolare la vita di questi splendidi animali.

La Vita dei Cigni

I cigni sono noti per la loro monogamia e per rimanere fedeli allo stesso compagno per tutta la vita. Durante l'inverno, ha luogo il corteggiamento, durante il quale i due cigni eseguono una danza sull'acqua, accompagnata da suoni caratteristici e movimenti sinuosi del collo. Maschio e femmina nuotano insieme, immergendo ripetutamente i becchi nell'acqua e incrociando i colli in un gesto di suggello d'amore.

Nido e Cova delle Uova

In primavera, i cigni costruiscono il nido tra i canneti. La femmina depone dalle cinque alle otto uova di colore azzurrognolo, che cova per circa 35 giorni. Durante questo periodo, il maschio fa da guardia e, quando necessario, sostituisce la femmina nella cova. I pulcini, alla nascita, sanno già nuotare, ma i genitori li proteggono costantemente, a volte portandoli sul dorso. L'intera famiglia si sposta in fila indiana, con la madre davanti e il maschio che chiude la fila. Fino a settembre, i giovani cigni seguono i genitori e mostrano ancora chiazze di piume marrone chiaro, distintive dei nati nell'annata. Gradualmente, queste piume vengono sostituite da piume bianche, mentre il colore del becco cambia più lentamente.

Da Adulti

I cigni adulti, maschi e femmine, presentano lo stesso aspetto: piume bianche, zampe nere, becco arancione e parzialmente nero, collo ricurvo e una lunga coda appuntita. Il maschio si distingue per una protuberanza nera sul becco più pronunciata. Questi uccelli raggiungono dimensioni notevoli, fino a un metro e mezzo di lunghezza e un'apertura alare che supera i 2,70 metri nei maschi e i 2,40 metri nelle femmine, caratteristiche che li rendono abili volatori, sebbene la fase di decollo possa essere complessa. In volo, i cigni tengono il collo teso e muovono le ali lentamente e armoniosamente, producendo un leggero sibilo causato dall'aria che attraversa le penne remiganti. Il loro peso varia da 10 a 23 kg.

Le Foto Straordinarie sulla Vita dei Cigni al Lago di Fimon

Con pazienza e amore per il lago e la sua fauna, il fotoamatore di Arcugnano, Giovanni Dal Lago, ha realizzato degli scatti stupendi che documentano la vita dei cigni. Tutte le immagini del servizio sono state scattate nelle scorse mattine, immortalando il lieto evento con una Canon. Questi scatti offrono uno sguardo ravvicinato alla vita dei cigni e alla loro meravigliosa presenza al Lago di Fimon.