Ci ha lasciato Tigre, la micia della libreria Acqua Alta di Venezia

È con infinita tristezza che oggi la Libreria Acqua Alta ha dato l'annuncio della morte di Tigre, matriarca dei mici della storica libreria veneziana. Dopo quasi 20 anni di onorato servizio, la micia era arrivata poco dopo l’apertura è sempre rimasta al fianco di Luigi, il fondatore della bottega.

La sua postazione era in cassa, dove ormai era abitudine vederla, e ora sarà vuota senza di lei. Grazie di tutto Tigre.

La libreria Acqua Alta è una delle più belle del mondo. Nasce nel 2004 dall’idea di Luigi Frizzo, vicentino di origine ma veneziano d’adozione, che con la sua creatività e genialità, frutto di una vita spesa a viaggiare per il mondo, ha creato un luogo unico. Non ci sono mensole o scaffali, bensì gondole, canoe, barchette. Si trova vicino ad un canale, non distante dalle splendide cornici di S. Marco e Rialto, si distingue per l'originale soluzione di proteggere la massiccia mole di volumi dal fenomeno dell'acqua alta. I libri sono infatti stipati in arredi alternativi, quali vasche da bagno e imbarcazioni dal fascino tipicamente veneziano.

Qui è possibile trovare una grande quantità di titoli prevalentemente di seconda mano o fuori catalogo.

Chi visita questa insolita libreria può vedere anche dei magnifici gatti che riposano comodamente sui libri.