Le migliori pensioni per animali a Vicenza

L'estate é sinomino di vacanze, di benessere, di allegria. Mentre gli umani si concedono il meritato riposo, gli animali sono invece spesso vittime di abbandoni. L'Italia purtroppo detiene un record negativo per il numero di cani abbandonati durante il periodo estivo. Ogni anno sono circa 80.000 i gatti abbandonati e 50.000 i cani.

Se ci imbattiamo in un animale abbandonato o ferito, possiamo contattare il Comando di Polizia Municipale del Comune in cui l’animale è stato trovato, oppure il servizio veterinario dell’ASL del comune di competenza o l’Ente di Protezione Animali (Enpa) www.enpa.it. Possiamo anche contattare un’associazione di volontari che si occupano di cani abbandonati. Se l’animale è in pericolo (è in un cunicolo, su un albero, in un fosso…) la cosa migliore è chiamare i vigili del fuoco al 115.

SE TROVATE UN RANDAGIO

Vi potete rivolgere qui:

ENPA ONLUS

Sezione di Vicenza

Via Mantovani, 41 - Vicenza (loc. Gogna)

340.1820436

Dove lasciare i nostri amici a 4 zampe

Esistono infatti diverse alternative all’abbandono, anche a basso costo. Pensioni, asili, alloggi domestici, associazioni di volontariato e persino i vicini di casa. Le strutture che ospitano i cani e gli animali domestici sono sempre di più e si possono rintracciare facilmente, basta avere l’accortezza di organizzare le vacanze per tempo.

Andare in vacanza con l’amico a quattro zampe è un’esperienza bellissima e unica. Le strutture che accolgono animali sono in aumento e i luoghi dove trascorrere del tempo insieme sono tanti.

Tutti gli indirizzi utili a Vicenza

Von Casa Falco - Pensione per cani e gatti a Vicenza

Pensione per animali domestici

Via degli Eroi, 66/a, 36050 Quinto Vicentino VI

Telefono: 349 068 4811

La Cuccia di Romeo

Pensione per animali domestici

Longare VI

348 949 2086

Centro Servizi per Animali domestici

Pensione per animali domestici

Pove del Grappa VI

0424 550150

La Cuccia di Enrica

pensione per animali

Bassano del Grappa VI

0424 502205

Mondo Cane pensione e Toelettatura

Pensione per animali domestici

Camisano Vicentino VI

349 099 9351

Centro Addestramento Airone di Rigo Claudia

Pensione per animali domestici

Malo VI

338 177 2232

Centro Cinofilo Antico Fiume Allevamento e pensione

Cartigliano VI

340 673 2905

PENSIONE ADDESTRAMENTO REAL SUMMANO

GIORGIA MARANGONI

loc. Cesura San Rocco del Tretto, Schio

ALLEVAMENTO DE LE ORME SELVAGGE

Allevamento di Pastore Maremmano, addestratore e Pensione

STEFANO MARCHETTI

Località: VICENZA VIA DELLA PAGLIA

Pensione per gatti

Per il soggiorno dei gatti è realizzata in legno trattato con pavimento in maiolica idoneo all’igiene.

Il box misura 250 x 500 con annessa parte esterna di uguale grandezza, soppalchi interni per garantire al gatto tranquillità e riservatezza. La struttura si presta egregiamente per il trattamento degli animali con decorso post-operatorio.

All’arrivo viene redatta una scheda tecnica che raccoglie le informazioni relative alle abitudini alimentari dell’ospite, menù personalizzato.

Gli animali all’arrivo dovrano essere accompagnati dal libretto delle vaccinazioni obbligatorie.

Nel periodo estivo consigliamo anche il trattamento antiparassitario.

LA GIARA - VIA PONTARA, 18 - MALO (VICENZA) TEL. 0445 580645 CELL. 339 1129286

Questa è una lista non esaustiva di tutti i servizi presenti nella nostra provincia.