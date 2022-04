Maine Coon: caratteristiche di una delle razze di gatti più particolari

Il Maine Coon è uno dei gatti più caratteristici e particolari. Di dimensioni nettamente più grandi rispetto al classico gatto d’appartamento, nonostante ciò è un animale amante della famiglia, giocherellone e molto affettuoso.

Scopriamo le principali caratteristiche del Maine Coon e come prendersene cura.

Il Maine Coon è di origini nordamericane, precisamente ha origine nella regione del Maine.

Il termine “coon” in realtà significa procione; il motivo? La sua coda è molto simile a quella del procione, perché è grande e lunga.

Sulle origini di questa razza vi sono diverse leggende; infatti, ad esempio si narra che un certo capitan Charles Coon avrebbe introdotto questa tipologia di gatto nel New England intorno al XIX secolo, e da lì nel corso degli anni si sarebbe poi diffusa nel resto dell'Europa.

Rispetto al classico gatto europeo, il Maine Coon non passa di certo inosservato, perché oltre a essere molto più grande, ha un corpo abbastanza lungo e rettangolare. Tanto che rappresenta una delle razze più possenti del mondo.

Gli esemplari femmine hanno un corpo leggermente più piccolo rispetto ai maschi; inoltre, il Maine Coon ha zampe grandi e rotonde, con dita ben distanziate tra loro che donano a questo gatto una grande capacità di presa.

Oltre alla dimensione ciò che caratterizza il Maine Coon è il manto lungo e folto, di circa 7 centimetri, il cui scopo è quello di mantenere al caldo il corpo del felino.

Per quanto riguarda il colore, invece, questa razza può avere diverse sfumature, dal bianco al grigio, passando per il cioccolato fino al beige.

Anche il colore degli occhi può variare dal giallo al verde, fino al rame. La vita media di un Maine Coon va dai 14 ai 20 anni.

Il Maine Coon è un gatto molto affettuoso, ideale per chi ha una famiglia anche con bambini.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la facilità di adattamento; infatti, il questo felino può vivere anche con altri animali, compresi i cani. Nonostante la sua mole è un gatto agile, riesce a muoversi con estrema facilità e questa sua caratteristica denota la sua natura da predatore.

Ha un carattere molto dolce e affettuoso, non graffia e non è mai aggressivo; quindi, è una razza perfetta come animale domestico sia per i bambini sia per gli anziani.

Desidera la vicinanza delle persone, non ama stare da solo per lungo tempo ed è una razza che miagola spesso; di conseguenza, prima di adottarne uno occorre valutare bene il proprio stile di vita e la possibilità di dedicargli del tempo.

Il Maine Coon è molto intelligente, ama giocare e per lui è importante fare movimento in modo da evitare il sovrappeso. Ama giocare con qualsiasi cosa, ma le sue sessioni di gioco sono brevi e intense.

Il Maine Coon non necessita in realtà di attenzioni particolari.

Il consiglio è mantenerlo sempre pulito, lucido e privo di nodi, in modo da evitare problemi con i boli di pelo.

Per la pulizia l’unica accortezza è lavarlo almeno una volta al mese e asciugare bene il manto, evitando di lasciarlo umido.

Per quanto riguarda le malattie genetiche, invece, questa razza può essere soggetta a sviluppare cardiomiopatia ipertrofica (HCM), displasia dell'anca, artrosi precoce e rene policistico (PKD).

Quindi, sono consigliati periodici controlli dal proprio veterinario in modo da prevenire eventuali problematiche di salute.