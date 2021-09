Nick, Pimpa e Maya: bellissimi mici in cerca di famiglia

Ecco i pelosi che non vedono l'ora di donarvi tutto il loro affetto

Non c'è niente di più forte del legame tra l'uomo e i gatti, e questo amore a prima vista dura da secoli. Un gatto può richiedere attenzioni ed energie, ma se si decide di adottarne uno i benefici sono moltissimi. Pronto ad accoglierci quando torniamo a casa dal lavoro, a fare le fusa quando lo coccoliamo, arricchisce ogni persona con la sua amicizia e il suo affetto incondizionato. In poche parole, la vita è più bella in compagnia di un gatto!

Alcuni gattini sono stati, purtroppo, abbandonati e cercano casa. Uno più bello dell'altro. Se desideri un amico a 4 zampe sei nel posto giusto, vogliamo presentarti alcuni dei mici del Rifugio Enpa Thiene Schio che non aspettano altro che di essere adottati.

Nik e Monroe

Recuperati a Carré.

Sono di una coccolosita’ unica questi cuccioli!

Come mai non li avete notati?

Forse adesso li vedete meglio.

Spulciati, sverminati, abituati alla lettiera.

Scalderanno il vostro inverno.

Per info 3472796801 sms WhatsApp

Pimpa, Sassy e Baleta

Recuperate a Malo.

Sono 3 cuccioline di quasi due mesi, adottabili tra un paio di settimane.

Sono meravigliose, vivaci, coccolone, fusone. Anche loro salvate dai nostri volontari.

Per info 3472796801 sms WhatsApp

MAYA

La gattina che ti segue dappertutto. Ama stare in braccio e le coccole.

Se hai bisogno di compagnia lei è fantastica!

4 mesi di una bellezza STREPITOSA

Per info 3472796801 sms WhatsApp

Thiene, Schio Ente Nazionale Protezione Animali

E.N.P.A. è la più antica e importante associazione animalista italiana. Fondata da Giuseppe Garibaldi nel 1871, ENPA svolge oggi la sua attività in tutti i settori per la tutela, il benessere e la protezione degli animali.

Cosa fa ENPA Thiene – Schio

ENPA Thiene Schio, con più di 200 soci e numerosi volontari, segue il territorio dei 32 comuni dell’alto vicentino e si occupa in particolare di: