Rocco, Fiamma, Burt: dolcissimi mici in adozione a Vicenza

Non c'è niente di più forte del legame tra l'uomo e i gatti, e questo amore a prima vista dura da secoli. Un gatto può richiedere attenzioni ed energie, ma se si decide di adottarne uno i benefici sono moltissimi. Pronto ad accoglierci quando torniamo a casa dal lavoro, a fare le fusa quando lo coccoliamo, arricchisce ogni persona con la sua amicizia e il suo affetto incondizionato. In poche parole, la vita è più bella in compagnia di un gatto!

Alcuni gattini sono stati, purtroppo, abbandonati e cercano casa. Uno più bello dell'altro. Se desideri un amico a 4 zampe sei nel posto giusto, vogliamo presentarti alcuni dei mici del Rifugio Gatti Enpa Vicenza che non aspettano altro che di essere adottati.

ROCCO BAROCCO

Bellissimo gattone sterilizzato e vaccinato di 18 mesi a pelo semilungo con coda folta, carattere dolce ed affettuoso, buono anche con gli altri animali, cerca casa con giardino.

Riferimento Marco. Per tutte le informazioni e per le adozioni bisogna contattare il numero Enpa Vicenza 3483983432 dalle ore 16 alle 20 da lunedì a venerdì.

FIAMMA

Rarissima gattina rossa di 5 mesi. Recuperata dai vigili del fuoco in un container, superato lo choc, è ora pronta a ricevere tutto l'affetto di cui ha bisogno.

Riferimento Emanuela. Per tutte le informazioni e per le adozioni bisogna contattare il numero Enpa Vicenza 3483983432 dalle ore 16 alle 20 da lunedì a venerdì.

MISTER BURT

Simpatico maschietto di 2 mesi nato in casa, vivace e affettuoso, cerca casa con altro gatto con cui rapportarsi.

Per tutte le informazioni e per le adozioni bisogna contattare il numero Enpa Vicenza 3483983432 dalle ore 16 alle 20 da lunedì a venerdì.

Enpa Vicenza

Per molti anni la sezione ha gestito privatamente il canile di Marola che ospitava fino a 500 cani e subiva le esondazioni del Tesina. Dal 2000 ENPA Vicenza gestisce il canile comunale di Vicenza, che ha contributo ad ampliare per poter chiudere definitivamente la struttura di Marola e ospitare i cani che ancora cercavano casa.

Ad oggi gestisce oltre 200 colonie feline sul territorio, trova casa a circa 600 gatti l’anno, aiuta la pubblica amministrazione in situazioni di emergenza come i conigli e tartarughe di Parco Querini, interviene in caso di maltrattamenti o illeciti con il nucleo di Guardie Zoofile, diffonde la cultura della protezione degli animali con numerosi eventi e nelle scuole.