Gattaiola: come sceglierla, i modelli

Se il vostro gatto (o anche il vostro cane) è un tipo indipendente che ama andare fuori ad esplorare e giocare, correre e divertirsi, la gattaiola è uno strumento indispensabile per assicurare uscite e rientri in totale comodità e indipendenza.

Da posizionare su porte, balconi o finestre di qualsiasi materiale, la gattaiola è costituita da un telaio con sportellino basculante e, ovviamente, va scelta considerandone bene caratteristiche e dimensioni.

Tipologie

Tra i tipi più diffusi in commercio si trova:

gattaiola a 2 vie : è il modello più semplice e dal costo più contenuto, interamente realizzato in plastica, ha solamente la doppia funzione “aperto” o “chiuso”

: è il modello più semplice e dal costo più contenuto, interamente realizzato in plastica, ha solamente la doppia funzione “aperto” o “chiuso” gattaiola a 4 vie : ha 4 funzioni: “aperto”, “chiuso”, “aperto solo in entrata”, “aperto solo in uscita”. È ideale per consentire al peloso di rientrare comodamente in casa di notte

: ha 4 funzioni: “aperto”, “chiuso”, “aperto solo in entrata”, “aperto solo in uscita”. È ideale per consentire al peloso di rientrare comodamente in casa di notte gattaiola con timer : il timer serve a limitare le uscite e le entrate evitando che il peloso vada in giro in orari pericolosi

: il timer serve a limitare le uscite e le entrate evitando che il peloso vada in giro in orari pericolosi gattaiola con microchip: è un modello super tecnologico con scanner che riconosce il microchip del pet, consentendo solto a lui di entrare nell’abitazione

Le dimensioni giuste

La profondità va valutata in base al tipo di sostegno - muro, infisso o vetro - su cui la gattaiola dovrà essere installata.

La forma ovale, senza spigoli, consente al pet di muoversi senza intralci.

La larghezza dipenderà ovviamente dalle dimensioni del nostro pet.

Fondamentale il posizionamento, dal momento che il quattro zampe deve poter entrare e uscire senza sforzo.

L’installazione della gattaiola

Installare la gattaiola è più facile di quanto si potrebbe credere: può essere montata direttamente sull’infisso, avendo cura di utilizzare il trapano per fissare gli appoggi alle distanze giuste. In caso di porta in vetro è però preferibile affidarsi all’esperienza di un vetraio.

Se la gattaiola va applicata su una zanzariera, il lavoro sarà estremamente facile, basterà usare gli attrezzi del bricolage.

