I locali dog-friendly a Vicenza, come comportarsi con Fido al ristorante

In occasione della Giornata Mondiale del Cane (26 agosto), per festeggiare uscite insieme a mangiare. Sono ormai anni che i cani sono accolti nei ristoranti, con il personale che spesso offre loro anche ciotole con acqua fresca e biscottini. Metodo del tutto impeccabile per la fidelizzazione del cliente che però, dal lato suo, spesso non è in grado di gestire il cane in questi contesti. Come fare quindi?

Per trascorrere una serata tranquilla al ristorante e non trasformarla in un continuo "Stai seduto! No! Zitto! Fermo!" basta essere coerenti sin dall’inizio. Un buon cane da compagnia sia esso di razza o no, adottato da un canile o trovato in autostrada oppure con problematiche comportamentali, deve avere un’ottima educazione. Perché un cane educato è un cane sereno.

Non pensare che dargli un osso sia la soluzione a tutto: se il cane finisce l’osso prima del dovuto? Comunque la si metta, è un metodo poco costruttivo a livello educativo. Il cane deve sapere quando deve stare seduto e aspettare il nostro benestare per potersi muovere, se ciò viene tralasciato o tamponato con intrattenimenti, viene compromesso tutto.

Non dargli assolutamente mai da mangiare dal tavolo sia al ristorante sia a casa. Il cane non riesce a discriminare il ristorante dalla sala da pranzo, per lui è solo cibo. Esercitatevi in casa, insegnate al vostro cane il “terra, resta” (comando per farlo sedere e rimanere seduto) mentre siete a tavola, simulate anche con il guinzaglio e il collare legato alla sedia e se il cane si accuccia confortatelo con un “bravo” e una carezza ma… nessun dolcetto! Poi, gradualmente aumentate gli stimoli: sempre simulando in casa un “terra, resta” vincolato alla sedia, cominciate ad alzarvi e ad allontanarvi progressivamente, questo è fondamentale per aumentare sempre di più il suo self-control.

Abitualo al contatto accidentale, potrebbe succedere che qualcuno urti involontariamente il cane o addirittura gli faccia male. In questo caso il cane non deve reagire in modo violento, un lamento è permesso, un abbaio anche, un morso assolutamente no. Quindi scavalcatelo, fatelo scavalcare da estranei, toccategli con un piede la zampa e la coda, insomma simulate incidenti del genere e se il cane non reagisce premiatelo con un bocconcino.

Prima di entrare al ristorante ricordati sempre di fargli fare i suoi bisogni.

Nella scelta del ristorante, cercane uno che sia il meno affollato possibile. Soprattutto se si tratta di in un pub o birreria dove gli animi sono più accesi: le urla e gli schiamazzi possono stressare il cane a tal punto da costringervi ad abbandonare il locale. Questa non solo sarebbe una sconfitta per voi ma potrebbe essere l’inizio di una cattiva abitudine per il cane: “son riuscito a farci andar via… ho vinto!”.

Scegliete un tavolo un po' appartato, senza cani nei dintorni ed evitate il più possibile interazioni con i vicini per scongiurare una sovraeccitazione e di conseguenza un aumento delle probabilità che il cane sbadatamente possa creare incidenti (rovesciare tavoli, far cadere bicchieri, attorcigliare il guinzaglio tra le gambe di sedie e tavoli).

Dove mangiare: locali dog friendly a Vicenza e provincia

Cane al ristorante: cosa dice la legge

Iniziamo con un aspetto fondamentale: la legge non impedisce l’ingresso ai nostri amici a quattro zampe in luoghi pubblici. Ciò non toglie che ci siano sempre obblighi e doveri da rispettare, quindi ricorda di portare sempre con te guinzaglio e museruola. Inoltre i locali come bar e ristoranti sono luoghi aperti al pubblico (ovvero luoghi di proprietà privata accessibili al pubblico) e questo implica la possibilità di avere regole o limitazioni di accesso ulteriori stabilite dal proprietario o dal gestore. Dunque nel caso il proprietario non desideri avere al suo interno animali, ben visibile all’ingresso del locale deve essere esposto un cartello che specifichi che il cane non è ammesso. Esiste però un’eccezione per i cani da guida dei ciechi, che possono sempre entrare.