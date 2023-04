Corso per dog sitter certificato

Il corso per diventare Dog Sitter si rivolge a coloro i quali, anche senza esperienza, vogliono imparare ad occuparsi della cura del cane di proprietà altrui, per farne una professione o come primo passo di un cammino più lungo nel campo della cinofilia.

Per chi già svolge questa professione invece, il corso darà una spinta di apertura sul mercato grazie a contenuti mirati e approfonditi per fare un salto di qualità e dare una svolta alla propria attività di Dog Sitter.

I padroni che non hanno tempo per far muovere il proprio cane a sufficienza, si rivolgono a un Dog Sitter, che porta a spasso il cane. Soldi facili? Non proprio. Chi vuole diventare Dog Sitter non ha soltanto bisogno di un guinzaglio e di un buon paio di scarpe, ma anche di molte conoscenze ed esperienza nell'accompagnare i cani a spasso. In caso di uscite dall’abitazione e in particolar modo nel contesto cittadino, l’operatore è in grado di consentire le giuste relazioni dell’animale con i suoi simili, senza mai far venir meno le regole di sicurezza e di responsabilità, previste in sede civile e penale, relative al possesso e detenzione dell’animale.

Quanto guadagna un dog sitter

Di media, un dog sitter o un cat sitter può partire da un compenso di 7 euro all'ora fino a oltre i 18 all'ora. La media è di 11 euro. Ma bisogno poi considerare variabili come la taglia del cane, il numero degli animali da gestire, se il servizio viene prestato in orari notturni

Il corso a Vicenza

Il Corso è strutturato in una giornata, DOMENICA 16 Aprile.

Inizio alle 9.00 e termine alle 17.00

Sarà diviso in due momenti, una parte in aula teorica e un altra pratica dopo pranzo in campo.

ARGOMENTI DELLA PARTE DI TEORIA:

IL LINGUAGGIO DEL CANE

– tutti gli atteggiamenti non verbali , riconoscerli e capirne il significato

- segnali di calma

– come capire se due cani possano approcciarsi e socializzare in maniera serena

LA PASSEGGIATA

– Come gestirla e strutturarla in maniera corretta.

– La passeggiata con più cani , come renderla piacevole sia per il Dog Sitter che per i cani

10.30-10.45 Pausa caffè

LO STATO DI SALUTE E LO STATO DI MALATTIA

- Cenni di alimentazione sana e naturale

-Individuare gli atteggiamenti del cane malato.

-Primo soccorso, come riconoscere il problema ed dare il primo intervento (in attesa del veterinario) in caso di colpi di calore, torsioni di stomaco, incidenti.

MARKETING E SOCIAL MEDIA

– Telefonata ed incontro con cliente

– Aprire e diffondere una pagina/gruppo Facebook, dal profilo alla campagna pubblicitaria

- Aprire e diffondere un profilo Instagram, reel e stories.

-Quali sono i migliori canali Social con i quali potrei proporre la mia attività di Dog Sitter e come aprire il profilo?

– Come posso farmi conoscere sul mio territorio ? Il marketing locale , come renderlo efficace da subito

– Aspetti legali ed amministrativi

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

PARTE PRATICA IN CAMPO

2) Dalle 14.30 alle 18.00 , metteremo in campo, ognuno con il proprio cane o utilizzando i cani del campo, LA PARTE PRATICA utilizzando delle tecniche che potrete mettere in pratica da subito.

SISTEMI D’APPROCCIO

– strumenti di lavoro, la pettorina, il collare e il guinzaglio

– come riconoscere quando posso far socializzare il cane che ho in affido

– prevenire eventuali liti fra cani e promuovere le relazioni serene

– entrare in sintonia con il cane in affido in maniera corretta

INSEGNAMENTO PRATICO DI GESTIONE DELLA PASSEGGIATA

– gestire la passeggiata correttamente con uno o più cani

– come strutturare un passeggiata serena

Tutto il corso viene tenuto dagli Istruttori Specializzati in Recupero Comportamentale del Centro Cinofilo (Fedra Dirani, presidente ASD Centro Cinofilo Nife, discente presso la Scuola di Naturopatia animale e Giacomo Prandina, vice-presidente ASD Centro Cinofilo Nife, Istruttore Enci e coadiutore di Pet-Therapy di II Livello ) e dallo Staff di Educatori diplomati Centro Cinofilo Nife che vi seguiranno passo passo nell'apprendimento.

Il costo dell'iscrizione al corso è di 76 Euro iva compresa.

A FINE CORSO, VIENE RILASCIATO UN "DIPLOMA DI DOG-SITTER CERTIFICATO"

- E' POSSIBILE ANCHE SOLO LA PARTECIPAZIONE ONLINE DELLA PARTE TEORICA LA MATTINA al costo di 46 euro iva compresa (IN QUESTO CASO VIENE RILASCIATO UN "ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DOG-SITTER CERTIFICATO")

Per info: mail a centrocinofilonife@hotmail.it oppure messaggio al 347-9444140

Per iscrizioni:

Compilare il seguente modulo:

https://bit.ly/40jR4IX