Sono nate due covate di piccoli cigni a Lago di Fimon. La prima ha visto nascere sei piccoli, dopo una settimana dalla seconda nidiata ne sono nati sette. Attualmente sono gli unici cigni che vivono al lago. Un mese fa per una settimana si erano fermati altri cinque cigni poi volati via. Di solito quando crescono i nuovi nati emigrano per questo la popolazione non aumenta troppo, è la natura a regolare la vita di questi splendidi animali.

La vita dei cigni

I cigni sono animali monogami che restano fedeli alla stesso compagno per tutta la vita. Durante l’inverno ha luogo il corteggiamento, i due cigni danno vita ad una vera e propria danza sull’acqua, con suoni caratteristici e movimenti sensuali del collo. Maschio e femmina nuotano poi insieme immergendo più volte i becchi nell’acqua ed incrociando i loro colli in una sorta di suggello d’amore.

Nido e cova delle uova

Costruiscono il nido in primavera tra i canneti. La femmina depone dalle 5 alle 8 uova di colore azzurrognolo e poi le cova per circa 35 giorni. Il maschio intanto fa da guardia e le da il cambio.

I pulcini alla nascita sanno già nuotare, ma i genitori li proteggono costantemente, a volte anche portandoli sul dorso. L’intera famiglia negli spostamenti avanza in fila indiana con la madre davanti, mentre il maschio chiude la fila. Fino a settembre i giovani cigni seguono i genitori e mostrano ancora chiazze di piume di color marrone chiaro: sono il segno distintivo dei nati nell’annata. Gradatamente compariranno piume e penne via via più candide, ma il colore del becco cambierà in tempi più lunghi.

Da adulti

I maschi e le femmine hanno lo stesso aspetto: piume bianche, zampe nere, becco color arancio e in parte nero, collo ricurvo, lunga coda dalla forma appuntita. Il maschio però si può distinguere da una protuberanza nera sul becco più pronunciata. Da adulti questi uccelli raggiungono dimensioni notevoli: fino al metro e mezzo di lunghezza e un’apertura alare che supera i 2 m e 70 centimetri nel maschio e i 2 m e 40 nella femmina, caratteristiche che ne fanno un abile volatore, anche se la fase di decollo può essere un po’ complessa. In volo tiene il collo teso e muove le ali in modo lento e armonioso, producendo un leggero sibilo provocato dall’aria che attraversa le penne remiganti. Il peso varia da 10 ai 23 kg.

Le foto straordinarie sulla vita dei cigni di Lago di Fimon

Con pazienza e amore per il lago e la sua fauna, il fotoamatore di Arcugnano Giovanni Dal Lago, di professione nonno, ha realizzato degli scatti davvero stupendi, che documentano la vita dei cigni. Tutte le immagini del servizio sono state fatte le scorse mattine, ha immortalato il lieto evento con una Canon eos 250 D.