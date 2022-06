Video | Anche i caprioli fanno il bagno in mare

E' l'alba, siamo al mare, e spuntano due caprioli, che si tuffano in acqua. Siamo abituati a vedere questi splendidi animali in montagna, nei i boschi. Chi pensa che ai caprioli non piaccia fare il bagno in mare, questo video farà decisamente cambiare idea.

Siamo a Bibione (Venezia), una delle prime mete turistiche in Italia e circondata da un paradiso naturale. Qui una giovane coppia di caprioli ha deciso di farsi una bella corsa fianco a fianco, per poi immergersi tra le onde del mare e godersi un bagno nella pace mattutina.

Crediti video: Presskit-Bibione