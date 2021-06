I cani in cerca di casa a Vicenza

L'estate si avvicina ed è un momento critico per gli animali, si sentono più soli, hanno bisogno di una famiglia, di passare del tempo all'aria aperta, al sole e nella natura. Anche gli umani sentono questo bisogno, cosa c'è di meglio che passare del tempo in compagnia del proprio amico a 4 zampe!

Se sei alla ricerca di un cane da accogliere e a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno, allora sei nel posto giusto! Oggi vogliamo presentarti alcuni dei pet del Canile Comunale di Vicenza che non aspettano altro che di essere adottati.

AMAYA

Femmina

Taglia media

Nata nel 2018

Amaya è molto esuberante ma affettuosa e giocosa. Ha bisogno di un proprietario presente, che sia un buon riferimento per lei e che le faccia fare le giuste esperienze in modo rispettoso.

SYD

Maschio

Taglia media

Nato nel 2020

Dolcissimo e timido segugio italiano, non adatto alla caccia ma sicuramente ad una fantastica vita in famiglia.

GEDEONE

Maschio

Taglia grande

Nato nel 2011

Gedeone è un maremmano ed ha un aspetto maestoso, fiero e bellissimo anche se non è più giovane, sente forte il bisogno di difendere la sua natura, ha bisogno di qualcuno che gli lasci essere se stesso senza pretendere un rapporto di tipo diverso.

DANKAN

Maschio

Taglia media

Nato nel 2014

Socievole, buono, bravo al guinzaglio. E’ richiesta conoscenza della razza. Vive bene se ha gli spazi sono adeguati.

FULMINE

Maschio

Taglia media

Nato nel 2017

Come molti della sua razza è molto affettuoso e ama stare con le persone, ha un pò di ansia e sta bene in un contesto di abitudini certe e rilassanti, gradito un giardino ma ha bisogno di vivere la famiglia.

ENPA VICENZA CANILE COMUNALE

I volontari dell'ENPA Vicenza ti accoglieranno e cercheranno di capire quali sono le tue esigenze in base al tempo e lo spazio che hai a disposizione, a com’è composta la tua famiglia umana e pelosa, alle tue abitudini e troveranno l’amico perfetto per te. A questo punto imparerete a conoscervi durante alcuni incontri per essere sicuri che sia la scelta migliore, per la vita, per entrambi. Per qualsiasi problema dovesse verificarsi anche molto dopo l’adozione, saranno a tua disposizione.

Prima di prendere un animale ricorda però che è una scelta per tutta la vita e per tutti i cambiamenti che accadranno. Resterà con te se cambierai casa, se ti sposerai, se avrai un figlio. Resterà con te anche se sarai solo o malato. Un cane avrà bisogno di uscire anche se piove o se fa freddo, di un posto anche se non potrai portarlo in vacanza con te. Esattamente come noi, un animale può ammalasi, stare male e certamente invecchierà.

CONTATTI ENPA Sezione di Vicenza

Via Mantovani, 41 - Vicenza (loc. Gogna)

340.1820436 dalle 15:30 alle 17:00

https://www.enpavicenza.it/

Ente Nazionale Protezione Animali dal 1871

L’Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) è la più antica e importante associazione protezionistica d’Italia: la sua nascita risale all’aprile 1871 quando a Torino Giuseppe Garibaldi, Anna Winter e il Dott. Timoteo Riboli costituirono la “Società Protettrice degli Animali contro i mali trattamenti che subiscono dai guardiani e dai conducenti”. Oggi svolge la sua attività in tutti i settori per la tutela, il benessere e la protezione degli animali.