Pet insurance: cos’è, a cosa serve e perché stipulare un’assicurazione per animali domestici

Tranquillità per i proprietari di animali domestici, perché l'assicurazione protegge e tutela non solo da costi veterinari imprevisti, ma da molto altro ancora.

1 animale domestico su 3 avrà bisogno di cure mediche di emergenza nel corso della sua vita, motivo per cui molti veterinari consigliano di stipulare un’assicurazione prima piuttosto che dopo.

In effetti, la maggior parte delle persone acquista un'assicurazione per animali domestici entro 6 mesi dall'adozione. Ma occorre sottolineare che nessuna compagnia assicurativa coprirà una condizione preesistente, quindi è importante stipularla prima che sorgano problemi.

Come funziona l'assicurazione per animali domestici?

L'assicurazione per animali domestici aiuta a ridurre il rischio finanziario di costi veterinari imprevisti.

Il giusto piano di copertura può offrirti una tranquillità inestimabile, e consentirti di fare la cosa giusta per il tuo cane o gatto.

Ma cosa copre effettivamente l'assicurazione?

I migliori piani assicurativi per animali domestici possono fornire una copertura sostanziale per le cure mediche e la diagnostica più costose.

Tuttavia, a seconda del tuo piano assicurativo, la polizza potrebbe non coprire tutte le condizioni/spese del tuo animale. Questo è il motivo per cui è così importante trovare un piano che copra i rischi per la salute specifici della razza del tuo pet.

L'assicurazione per animali domestici può coprire:

Lesioni/incidenti imprevisti (come iniezioni di corpi estranei, fratture ossee e altro)

Malattie inaspettate (come cancro, glaucoma, displasia dell'anca, parvovirus e altro)

Chirurgia (come rotture del legamento crociato, cataratta e altro)

Farmaci

Test/diagnostica (come radiografie, esami del sangue, risonanza magnetica e altro)

Tasse d'esame d'urgenza.

In generale, la maggior parte dei piani assicurativi coprirà le spese nelle categorie di cui sopra, purché non siano correlate a una condizione preesistente.

Quanto costa? Il costo ha un importo variabile in base alla razza del cane o del gatto, della sua età e dello stato di salute.

Inoltre, tutte le compagnie richiedono il microchip e l'iscrizione all'anagrafe canina o felina, e sempre più spesso viene anche richiesto un libretto sanitario, che il veterinario provvederà ad aggiornare.

Assicurazione per il cane

L'assicurazione cane include una garanzia di responsabilità civile nei confronti di terzi, e la polizza sanitaria comporta la copertura delle spese in caso di infortunio.

I costi delle cure sono integralmente a carico della compagnia di assicurazione.

Assicurazione per il gatto

L'assicurazione sanitaria per il gatto garantisce, invece, una protezione legale e medica in caso di infortunio, malattia o un ricovero.

Come per il cane, è anche garantita una copertura in caso di danni che il pet può causare a terzi o a cose.

Assicurazione animali: è obbligatoria?

Fino a qualche anno fa, per legge, vi era una lista delle razze di cani ritenute socialmente pericolose.

Per queste, i padroni erano obbligati a stipulare un’assicurazione.

Il Ministero del Lavoro nel 2009 ha eliminato questo obbligo, ritenendo che tutto dipende dalla responsabilità dei padroni di questi cani.

Più recentemente, però, un’ordinanza del 2013 del Ministero della Salute ha stabilito che i proprietari di cani ritenuti aggressivi hanno l'obbligo di inserire i propri animali in un registro dei pet con elevato rischio di aggressività.

Ovviamente, sottolineamo che nonostante non vi sia un obbligo legislativo, è responsabilità civile stipulare un’assicurazione per proteggere il nostro amico a 4 zampe e, al tempo stesso, anche terze persone.

