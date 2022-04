Cesarino è stato abbandonato, cercasi famiglia

Enpa Thiene Schio lancia un appello per questo giovane gattino che cerca famiglia.

"Cesarino è stato abbandonato! Ora ne abbiamo certezza, anche se restiamo davvero increduli davanti a simili gesti.

È un gattino di circa 7- 8 mesi, ora ha preso confidenza con le persone che gli portano cibo ma ha bisogno di una casa.

Attualmente vive in un parcheggio a Thiene e si rifugia sotto le auto. È buono e dolce.

Enpa offre la sterilizzazione per chi lo adotterà ( da fare tra un paio di mesi, ora è ancora piccolo)."

Per info 3472796801 sms WhatsApp

E.N.P.A. è la più antica e importante associazione animalista italiana. Fondata da Giuseppe Garibaldi nel 1871, svolge oggi la sua attività per la tutela, il benessere e la protezione degli animali.

