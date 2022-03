Dolcissimi mici in adozione a Vicenza

Non c'è niente di più forte del legame tra l'uomo e i gatti, e questo amore a prima vista dura da secoli. Un gatto può richiedere attenzioni ed energie, ma se si decide di adottarne uno i benefici sono moltissimi. Pronto ad accoglierci quando torniamo a casa dal lavoro, a fare le fusa quando lo coccoliamo, arricchisce ogni persona con la sua amicizia e il suo affetto incondizionato. In poche parole, la vita è più bella in compagnia di un gatto!

Alcuni gattini sono stati, purtroppo, abbandonati e cercano casa. Uno più bello dell'altro. Se desideri un amico a 4 zampe sei nel posto giusto, vogliamo presentarti alcuni dei mici del Rifugio Gatti Enpa Vicenza che non aspettano altro che di essere adottati.

AMALIA

Una dolce gattina di sette mesi, tranquilla, cerca una famiglia affettuosa. Amalia ci vede bene, è solo timorosa per le sofferenze passate. E' arrivata al rifugio piena di parassiti e molto denutrita, ora sta bene. Le è rimasto un gran appetito anche se non si abbuffa più come all'inizio. Molto docile, disturba poco, ha solo bisogno di essere coccolata come merita.

Per tutte le informazioni e per le adozioni bisogna contattare il numero Enpa Vicenza 3483983432 dalle ore 16 alle 20 da lunedì a venerdì.

LAPO E GARY

Lapo (il simil siamese) e Gary. Chissà cosa si prova a vivere in famiglia e ritrovarsi orfani, lasciati nel cortile da un giorno all'altro, seguiti temporaneamente da una amorevole vicina che porta loro il cibo. Questo è accaduto tanti mesi fa a Lapo e Gary. In realtà erano in tre ma il fratello è finito subito sotto un'auto, è stato raccolto, curato ed adottato. Loro invece son rimasti passando la vita tra il cortile e il parcheggio condominiale. Ma sognano una famiglia dove poter tornare quando hanno fame, freddo o vogliono la compagnia e l'affetto umani. Dopo tanti giorni passati fuori hanno bisogno di trovare una casa con la possibilità di fare un giretto all'aperto. Poichè si son fatti forza l'un l'altro sarebbe per loro l'ideale che potessero restare insieme ma, pur di toglierli dalla situazione in cui sono, si valutano anche adozioni separate. Lapo e Gary hanno circa 5 anni e sono sterilizzati.

FRANZ

Dolce maschietto di 8 mesi salvato con il fratello Ale da una situazione di pericolo e maltrattamento. Con fatica e pazienza hanno riconquistato la fiducia nelle persone. Adesso è un bel gattino, sano, sterilizzato e desideroso di carezze, rimasto solo perché il fratellino è stato adottato.

Ha bisogno di un ambiente tranquillo ma con altro gatto in casa perché troppo abituato alla convivenza col fratello.

