Joy è un bel cucciolo che cerca famiglia

Si chiama Joy, è un cucciolo di 10 mesi. Un maschio incrocio tra pastore belga e pastore tedesco. Buono, intelligente, vivace, ha molta energia e tanta voglia di giocare, per questo, avrebbe bisogno di spazi aperti in cui stare.

Con i gatti non va d’accordo, per quanto riguarda i cani quando è in passeggiata gli abbaia contro ma forse per il desiderio di giocare.

Si cerca una famiglia che lo adotti urgentemente, perché purtroppo la padrona per problemi di salute non riesce più ad occuparsi di lui.

È vaccinato e munito di microchip.

A chi lo vorrà accogliere saprà dare tanto affetto.

Attualmente si trova nelle zona di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza.

Per ulteriori informazioni scrivete al numero 3339058015.