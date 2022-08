Alle 18 la finale dell'Open FL Service tutta targata Ghedin.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Al Tennis Palladio ‘98 di Vicenza l’Open maschile Fl Service sarà un affare tutto in famiglia. Se lo contenderanno Nicola e Mattia Ghedin, entrambi giocatori di casa, che sono in cima ad oltre un centinaio di partecipanti. Alle 18 odierne l’ultimo incontro, uno dei tanti per i due players che spesso si allenano assieme. Kemrmesse diretta da Raffaella Bettini. A Sovizzo fino al 06 Agosto torneo di 3^ categoria maschile diretto da Annamaria Ambrosini coordinato da Enrico Dal Monte con 100 iscritti. Sei le gare odierne con inizio alle 15.30. Fino al 14/8 torneo di 3^ categoria maschile presso i Comunali di Vicenza Trofeo Ottica centrale con 80 partecipanti, diretto da Lorenzo Miotti. A Bassano dal 13/8 ci sarà il circuito giovanile Young Boys che terminerà il 20/8, sotto la direzione di Marco Moretto. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/8.