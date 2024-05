Alle 12.30 il derby italico Passaro-Cecchinato ed in serata alle 19.30 Travaglia-Dellien

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

XVII^ EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS 2024 9° ATP CHALLENGER - TROFEO FL SERVICE La pioggia non è mancata e come ogni anno la kermesse riesce sempre a recuperare il terreno perduto. La giornata di Giovedì vede la seguente programmazione. Inizio del 5° giorno di gare alle 11.00 con Federico Arnaboldi 23 anni (580 Atp) ed il kazako Dimitry Popko 27 anni (244 atp). Sempre alle 11.00 il doppio tra i tedeschi Schnaitter e Wallner opposti al taiwanese Ho e l’Australiano Puttergill. Verso le 12.30 circa il derby italico tra il 23enne Francesco Passaro favorito del seeding n° 134 Atp ed il 31enne Marco Cecchinato (403 Atp) best ranking n°16. Sempre verso le 12.30 il polacco Drzewicki con lo svizzero Margaroli vs il belga Begemann e l’indiano Kalyanda Poonacha. L’incontro delle 17.00 vedrà il 22enne taiwanese Chun-Hsin Tseng (253 Atp) con il 19enne boliviano Juan Carlos Prado (450Atp). E sempre verso le 17.00 circa il doppio tra gli indiani Nedunchezhiyan e Prashant contro l’ucraino Manafov ed il finlandese Salminen. Il match clou della serata draw singolo non prima delle 19.30 presenti nel campo centrale il 32enne Stefano Travaglia (202 Atp) con il boliviano 26enne Murkel Dellien (222 Atp). Altro match clou sarà quello tra il padovano Luca Giacomini in coppia con il trentino Giovanni Oradini vincenti nella serata di ieri con un match tie-break (long tie-break) vinto dal duo italico per 15-13 sulla coppia Ingildsen-Goldhoff, che li vedrà in lizza contro il loro amico Bortolotti e Jecan. La finale del doppio è prevista per sabato 1 giugno. La finalissima del torneo di singolare sarà come da tradizione domenica mattina (2 giugno) alle 11. Per tutta la durata della manifestazione, l’accesso al circolo e alle tribune sarà gratuito.