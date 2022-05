Alle 11 ultimo atto del Trofeo FL Service Torneo Atp Challenger internazionali di Vicenza.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Ottavo ed ultimo giorno della 15^ Edizione della kermesse internazionale trofeo FL Service, tappa del Challenger Atp Tour. Nel singolare alle 11.00 si affronteranno Andrea Pellegrino e Andrea Collarini. Nella giornata di ieri è stato assegnato il titolo nel torneo di doppio, andato alla coppia italo argentina Luciano Darderi-Francisco Comesana che si sono i mposti in due set su Matteo Gigante e Francesco Passaro. Il duo italico è riuscito a mesttere in discussione soltanto la seconda partita, conclusasi in favore dei vincitori al quarto punto del tie-break. Nella prima un 6/3 dava loro la possibilità di prendersi l’intera posta in gioco. La giornata di Sabato non ha portato bene al ventenne romano Matteo Gigante, pago sì di aver raggiunto due ottimi obiettivi come la semifinale del singolo e la finale del doppio, ma entrambi gli esiti sfumati. Non certo in malo modo, anzi, le prospettive ed il borsino sono tutte a suo favore, ma qualche rammarico c’è. Nel singolo contro il 25enne pugliese Pellegrino, dopo essersi imposto per 6/4, ha subito la rimonta del n°222 Atp con un doppio 3/6. Bene quindi solo a metà, ma i margini per la solidità ci sono e fanno ben sperare. Per il 30enne Collarini, statunitense di nascita attualmente 244°, potrebbe concedere il bis in carriera nei Challenger Atp considerato che proprio l’italia gli porta fortuna avendo vinto a l’Aquila nel 2019. Anche per l’atto finale: Ingresso Gratuito e come di consueto spettacolo assicurato.