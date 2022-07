All'Open Farmacia Tre Ponti di Bassano podio tutto di casa, sul gradino più alto Salviato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Alla Società Tennis Bassano si è concluso l’Open Farmacia Tre Ponti che è andato al giocatore di casa Francesco Salviato. Erano una novantina i giocatori al via diretti da Antonio Iavernaro e Arianna Albertoni che hanno decretato la vittoria di Salviato. Bella finale molto combattuta con più di due ore di bel gioco durante la quale l’avversario di Salviato, Matteo Dal Zotto suo compagno di club, le ha provate davvero tutte. Parte subito Dal Zotto che fa vedere il suo ottimo stato di forma aggiudicandosi la prima frazione. Rimette in equilibrio l’incontro, Salviato acciuffando il pari nel tie-break e terzo set chiuso per 6/4 in suo favore ribadendo la sua autorità. Terzo posto per l’altro dal Zotto, Giovanni relegato in quella posizione da Salviato con il quale nella semifinale aveva ingaggiato la medesima battaglia al terzo set. L’altro bronzo è andato al favorito del seeding Alberto Orso superato nella semifinale sempre al terzo set da Matteo Dal Zotto. Nel main draw si è distinto l’under 18 Lorenzo Bortolaso altro beniamino di casa che da 3.2 ha scavalcato due giocatori di 2^ categoria portando a 4 le vittorie in questa competizione. Al Tennis Palladio ‘98 di Vicenza è iniziato l’Open maschile Fl Service con oltre un centinaio di partecipanti. E’ diretto da Raffaella Bettini 8 le gare in programma Martedì 19/7 dalle 17430. A Sovizzo dal 23 Luglio al 06 Agosto torneo di 3^ categoria maschile diretto da Annamaria Ambrosini coordinato da Enrico Dal Monte. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/7. A Dueville rodeo femminile di 3^ categoria nel prossimo weekend trofeo “net 1 soluzioni informatiche”. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/7. Nel weekend 30/31 a Sandrigo Rodeo Estivo maschile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 14/ torneo di 3^ categoria maschile presso i Comunali di Vicenza Trofeo Ottica centrale. Iscrizioni che devono pervenire a portale Fit entro le ore 12 del 28/7.