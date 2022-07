Al Palladio '98 sono stati distribuiti i Trofei GBE ai finalisti del giovanile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Al tennis Palladio ‘98 in Contrà della Piarda si è concluso il Trofeo giovanile BGE con 82 racchette, dirette da Vasile Istudor e da Raffaella Bettini. Nell’under 10 Giovanni Sartori dei Comunali, con il giocatore di casa Giacomo Bolin. Nell’under 12 Lorenzo Dambruoso del Noventa Vicentina con Nicola Filippi Fermar dei Comunali. Nell’under 14 Massimiliano Fucile dei Comunali in due set sul veronese del Gam Giovanni Michele Giacopuzzi. Nell’under 16 il tabellone più numeroso Giovanni Arduini del Villafranca in due set su Gioele Farina del Bassano. Nel femminile Costanza Dambruoso del Noventa Vicentina con Beatrice Fucile; nell’under 12 tutta del Bassano tra Luna Moretto e Vittoria Perin. Nell’under 14 Eliza-Anamaria Bordea del Bassano al terzo set su Angelina Soltoianu del Tc Padova. La stessa Bordea vinceva anche nella categoria superiore in finale con la giocatrice di casa Elisa Valente. Al Tennis Palladio ‘98 di Vicenza è iniziato l’Open maschile Fl Service con oltre un centinaio di partecipanti. E’ diretto da Raffaella Bettini, cinque le gare di mercoledì 27. Iniziato il main draw comandato da Nicola Ghedin. A Sovizzo dal 23 Luglio al 06 Agosto torneo di 3^ categoria maschile diretto da Annamaria Ambrosini coordinato da Enrico Dal Monte con 100 iscritti. Otto le gare odierne con inizio alle 17.30. Nel weekend 30/31 a Sandrigo Rodeo Estivo maschile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 14/ torneo di 3^ categoria maschile presso i Comunali di Vicenza Trofeo Ottica centrale. Iscrizioni che devono pervenire a portale Fit entro le ore 12 del 28/7.