Al Marca Ceccato gioca la carta di casa nel TIR

Sarà un Rally della Marca molto particolare quello che Vittorio Ceccato si appresta ad affrontare per il prossimo fine settimana. Il secondo appuntamento con il Trofeo Italiano Rally vedrà il gentleman driver scendere in campo con un chiaro obiettivo nel mirino, quello di essere protagonista tra gli Over 55. Reduce da un più che positivo debutto al Lazio, corso a fine Marzo, il portacolori di Dimensione Corse, come di consueto sostenuto anche da Jteam, si presenterà sulla pedana di partenza da quarta forza in campo, fortemente motivato per tentare già qui l'assalto al podio provvisorio. “Dopo tanti anni di presenze spot qui” – racconta Ceccato – “finalmente saremo al via con l'intento di incamerare punti preziosi per la nostra classifica di campionato. Attualmente siamo quarti tra gli Over 55 ed a ridosso della top ten assoluta, dopo il primo appuntamento nel Lazio, quindi vogliamo cercare di ricucire il divario che ci separa dai migliori sulle prove trevigiane.” Spesso protagonista su queste strade con le Super 1600 Ceccato ritroverà al proprio fianco Rudy Tessaro, pronto a condividere con lui una Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing per sfruttare al massimo il primo dei due round da considerare di casa, correndo in Veneto. “Manco dal Marca del 2017” – aggiunge Ceccato – “ma posso dire di conoscere molto bene il contesto nel quale andremo a correre. Con le due ruote motrici, soprattutto con le Super 1600, ho portato a casa notevoli soddisfazioni, vari secondi e terzi, quindi diciamo che abbiamo una buona carta da giocare, trattandosi di una delle due gare che si correranno in territorio veneto.” Una sola giornata di gara per la quarantesima edizione del Marca, Sabato 27 Aprile, ad iniziare da un primo passaggio su “Monte Cesen” (21,53 km), “Monte Tomba” (10,12 km) e “Mostaccin” (7,48 km), prove speciali che hanno scritto pagine indelebili della storia di questo evento. Nel pomeriggio spazio alla ripetizione di “Monte Cesen” e di “Monte Tomba”, andando a concludere i poco meno di ottantanove chilometri cronometrati con un'ultima sfida su “Mostaccin” e su “Monte Tomba”, chiamate a decretare i nomi di vincitori e di vinti. “Il percorso è molto impegnativo” – conclude Ceccato – “con speciali che racchiudono di tutto, dal veloce al misto guidato, tra tanti tornanti con dossi spettacolari da affrontare. Prediligo maggiormente questa tipologia di prove, rispetto a quelle del Lazio dove la velocità e la scarsità di guidato erano le peculiarità maggiori. Credo che sarà il Cesen a fare la differenza, una prova che per un pilota è la più completa. Grazie a Rudy ed a P.A. Racing, nelle persone di Alessandro Perico e di Fabrizio Credentino che hanno saputo capire la mia guida e che mi stanno aiutando nella crescita. Grazie a Dimensione Corse, a Jteam, ai partners ed un saluto particolare a Michael Berni, un amico con il quale lasceremo il segno anche al Marca 2024.”