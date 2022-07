Ai Comunali di Vicenza il trofeo Osmo di 4^ va al giovane Giovanni Stimamiglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Ai Comunali di Vicenza si è concluso il torneo di 4^ categoria Trofeo Osmo con 80 partecipanti sotto la direzione di Lorenzo Miotti. Su tutti Giovanni Stimamiglio under 16 del club di casa che in due set si è aggiudicato la competizione con Alberto Zampieri del Sovizzo. Terzi posti per l’under 18 del Cittadellese Tommaso Giaretta ed il veterano del Palladio Marco Isello. Un award a Gianluigi Fortunato del Dueville che si è distinto con 4 vittorie. Al Tennis Palladio ‘98 di Vicenza è iniziato l’Open maschile Fl Service con oltre un centinaio di partecipanti. E’ diretto da Raffaella Bettini 7 le gare in programma Lunedì 18/7 dalle 17.30. A Sovizzo dal 23 Luglio al 06 Agosto torneo di 3^ categoria maschile diretto da Annamaria Ambrosini coordinato da Enrico Dal Monte. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/7. A Dueville rodeo femminile di 3^ categoria nel prossimo weekend trofeo “net 1 soluzioni informatiche”. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/7. Nel weekend 30/31 a Sandrigo Rodeo Estivo maschile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 14/ torneo di 3^ categoria maschile presso i Comunali di Vicenza Trofeo Ottica Centrale. Iscrizioni che devono pervenire a portale Fit entro le ore 12 del 28/7.